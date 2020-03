Cruzeiro libera Dedé para realizar nova cirurgia no joelho

Por Estadão - Estadão 8

O Cruzeiro comunicou nesta segunda-feira que o zagueiro Dedé passará por nova cirurgia no joelho direito. O defensor vai operar com um médico particular, escolhido por ele, no Rio. A data da nova intervenção não foi revelada pelo clube.

Dedé operou o joelho direito pela última vez em outubro de 2019. Naquele momento, o Cruzeiro vivia a expectativa de promover o retorno do jogador na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu e o jogador ainda se envolveu em polêmica extracampo, pois foi filmado dançando na festa de aniversário de sua esposa.

Desde então, pouco foi visto em campo na Toca da Raposa II, a não ser em atividades com membros da fisioterapia. Também chegou a cogitar uma saída do clube, tendo ficado na mira do Vasco e do futebol da China. Depois, então, foi liberado para seguir em tratamento no Rio, onde recebeu a recomendação para passar por operação, como explicou Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico do clube mineiro.

“O zagueiro Dedé passou por cirurgias nos últimos anos, tendo recuperado consideravelmente e feito atuações de destaque dentro de campo. Em outubro, o atleta foi submetido a uma intervenção cirúrgica para a retirada de um fragmento de uma estrutura articular localizada em seu joelho direito e, posteriormente, teve o acompanhamento de nossos profissionais até o momento em que deixou o clube”, destacou.

“O atleta foi liberado para se consultar com o médico de sua confiança, que indicou um novo procedimento. Diferente da primeira operação em 2014, onde o jogador realizou a cirurgia fora do Cruzeiro e fez seu pós-operatório no clube, desta vez Dedé fará todo o processo fora de nosso departamento médico”, complementou Campolina.

