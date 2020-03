Venda de veículos sobe 1,18% em fevereiro ante fevereiro de 2019, diz Fenabrave

Por Estadão - Estadão 6

O mercado de veículos novos no Brasil esboçou uma reação em fevereiro. No segundo mês do ano, foram vendidas 200,98 mil unidades, aumento de 1,18% em relação a igual mês do ano passado, em comparação que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em relação a janeiro, o aumento foi de 3,89%. Ainda assim, no acumulado do ano, a queda é de 0,99%. Os dados são da Fenabrave, federação que reúne as concessionárias de veículos.

De um lado, os resultados de fevereiro foram influenciados positivamente pela adoção das novas placas do Mercosul.

No Estado de São Paulo, maior mercado do Brasil, a mudança adiou milhares de emplacamentos que seriam feitos na última semana de janeiro e só foram realizados em fevereiro. Por outro lado, o mês foi prejudicado pelo feriado do carnaval, que no ano passado ocorreu em março.

Para ter uma noção mais precisa do dinamismo do mercado, executivos do setor têm dito que é melhor esperar o fechamento do primeiro trimestre, para que dê tempo de os efeitos do carnaval e da mudança de placa se dissiparem. Com isso, representantes da indústria acreditam que a variação acumulada do ano deixará o terreno negativo para passar ao positivo.

Entre os veículos leves, que somam os segmentos de automóveis e comerciais leves e representam mais de 90% do mercado, os emplacamentos somaram 192,6 mil unidades em fevereiro, aumento de 4,63% ante janeiro e avanço de 1,48% ante fevereiro de 2019. No acumulado de 2020, houve baixa de 0,98%.

Os segmentos pesados, contudo, apresentaram retração. Foram vendidas 6,5 mil unidades de caminhões fevereiro de 2020, queda de 9,42% ante janeiro, recuo de 4,52% em relação a fevereiro de 2019 e baixa de 0,40% no acumulado do ano.

No segmento de ônibus, foram comercializadas 1.840 unidades. O número representa diminuição de 14,66% ante janeiro, 7,35% ante fevereiro do ano passado e 4,61% no acumulado do ano.

André Ítalo Rocha. Colaborou Mateus Fagundes

Estadao Conteudo

