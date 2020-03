Saúde: Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes para o coronavírus

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 2, que o Instituto Bio-Manguinhos e a Fundação Oswaldo Cruz farão a produção de 30 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus. Inicialmente, 10 mil testes serão distribuídos a partir desta quarta-feira, 4, por alguns Estados.

Na região Norte, será pelo Amazonas, Pará e Roraima; no Nordeste, através da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe; No Sudeste, pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; No Centro-Oeste, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul; e, por fim, no Sul, nos três Estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Os treinamentos serão in loco a partir da chegada dos kits nos laboratórios. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os kits devem custar em torno de R$ 100, mas ainda não há como precisar todos os recursos necessários para essa operação, disse.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Vamos calibrar os aparelhos em todos os Estados, capacitar todos os técnicos, e só vamos autorizar quanto estiver no padrão de qualidade. Custos ainda estamos trabalhando com diversos cenários, vai ter que aguardar (para ter definição)”, disse.

O ministro ainda comentou sobre a nova metodologia para contagem de casos suspeitos do novo coronavírus, agora descentralizada. “Cada secretária estadual foi capacitada. Agora eles nos mandam e nós assumimos números, e vamos fazendo a posteriori, com calma, verificação”, disse o ministro.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.