Empresas áreas do Oriente Médio acumulam perdas de US$ 100 milhões com vírus

As empresas aéreas do Oriente Médio, que servem como ponto de conexão para voos entre o Ocidente e o Oriente, já acumularam perdas equivalentes a cerca de US$ 100 milhões devido a transtornos causados pela epidemia do novo coronavírus, segundo estimativa divulgada hoje pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, pela sigla em inglês).

A Iata, que representa cerca de 290 companhias aéreas, alertou que irá cortar pela metade sua projeção de crescimento da demanda de passageiros no Oriente Médio este ano, de 4,6% a 2,3%, se as condições não mudarem. Fonte: Associated Press.

