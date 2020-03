Estados Unidos têm segunda morte relacionada ao coronavírus confirmada

Por Estadão - Estadão 5

Autoridades de saúde do Estado de Washington, nos Estados Unidos, confirmaram na noite do domingo, 1, que um homem na faixa dos 70 anos morreu nas proximidades de Seattle após contrair o coronavírus. A morte, que ocorreu no sábado, 29, é a segunda registrada no país em função do surto viral. Na sexta-feira, 27, foi anunciado o óbito de um homem de cerca de 50 anos, na mesma região.

Pesquisadores creem que o coronavírus esteja circulando há semanas no entorno de Seattle. Há 12 pessoas comprovadamente infectadas em Washington, e ainda há dezenas de casos suspeitos.

