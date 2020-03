Em jogo de 7 gols, João Pedro brilha, mas Cagliari perde para a Roma no Italiano

Por Estadão - Estadão 8

O brasileiro João Pedro brilhou na 26ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante marcou dois gols, mas não foi suficiente para evitar a derrota do seu time, o Cagliari, que acabou superado por 4 a 3 pela Roma neste domingo. Com o triunfo, o time da capital se mantém na briga para entrar no grupo dos quatro melhores classificados.

A Roma está na quinta posição e foi aos 45 pontos, três a menos que a Atalanta, quarta colocada e que fecha, no momento, o grupo dos times que garantem uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. Mais cedo, o time de Bérgamo fez 7 a 2 no Lecce. O Cagliari está em 11º lugar, com 32 pontos.

O jogo foi equilibrado, alucinante e vencido pela Roma de virada, com muito suor. Se João Pedro brilhou pelo Cagliari ao marcar duas vezes, o primeiro e o terceiro gols do time mandante, a equipe da capital contou boa atuação de Nikola Kalinic.

O atacante croata também foi às redes duas vezes, marcando o gol de empate e o que colocou os romanistas à frente do placar. O terceiro foi anotado pelo holandês Justin Kluivert, filho do ex-jogador Patrick Kluivert, que fez história no Ajax e no Barcelona.

O uruguaio Gaston Pereiro diminuiu para o Cagliari, mas o armênio Mkhitaryan marcou o quarto gol e deixou a Roma confortável. João Pedro reapareceu perto dos acréscimos e teve de chance de por fogo no jogo depois que o juiz marcou pênalti de Smalling com auxílio do VAR. O brasileiro desperdiçou a cobrança, mas marcou no rebote. No entanto, já era tarde e a vitória romanista foi assegurada.

