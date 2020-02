Vídeo mostra momento exato de queda de avião em Guarapari; uma morte foi confirmada

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 327

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato da queda de uma aeronave de pequeno porte sobre um imóvel usado como depósito de uma loja de material de construção, na tarde desta quarta-feira (19), em Guarapari. De acordo com as primeiras informações, o avião seguia para Vila Velha. (veja o vídeo no final da matéria)

A queda aconteceu por volta das 15h40, no bairro Aeroporto. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança estão no local.

Segundo confirmação da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), até o momento um óbito foi confirmado, que seria do passageiro da aeronave. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

O piloto, com queimaduras graves pelo corpo, foi encaminhado ao Pronto-Atendimento de Guarapari. Após ser estabilizado por equipe do Samu no local, foi deslocado até uma aeronave do Notaer, que encaminhou a vítima, com vida, ao hospital Jayme Santos Neves. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para o local e os trabalhos de investigação serão iniciados imediatamente. Mais detalhes a qualquer momento…

