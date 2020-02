Veja fotos do local e do momento em que o piloto da aeronave que caiu em Guarapari é socorrido 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 518

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar (Notaer) divulgou imagens do momento em que o piloto Luciano Ferreira de Souza – que teve 80% do corpo queimado na queda de um avião em Guarapari – foi socorrido pelas equipes de resgate e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Fotos do galpão e do escritório da loja de materiais de construção, onde a aeronave caiu, também foram divulgadas. Nas imagens, é possível ver os destroços do avião que despencou na tarde desta quarta-feira (19), na altura do bairro Aeroporto.

Luciano e o copiloto Fabiano – que morreu carbonizado no local do acidente – seguiam do município para a cidade vizinha, Vitória. Veja!

