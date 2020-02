Vai curtir a folia? Confira dicas para arrasar na make

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 48

Carnaval é sinônimo de alegria, diversão e, claro, muito brilho. E o queridinho para quem quer uma make poderosa para arrasar na folia é o glitter. No rosto, no cabelo ou no corpo ele virou um elemento coringa, além de ser super baratinho.

O maquiador profissional Rodolfo Miranda garante que com o glitter não tem erro. Confira como usar o brilho e outras dicas para você ficar ainda mais linda e glamurosa neste Carnaval.

Para deixar o corpo brilhando, misture hidrante corporal (de preferência aquele que fica bem sequinho), com glitter artesanal e aplique nas regiões do corpo que você quer destacar;

Para o rosto, misture iluminador facial líquido, pigmentos com cores de sua preferência e até o glitter artesanal se quiser dar um efeito maior. Aplique nas regiões desejadas.

Outro acessório muito bem-vindo e que está totalmente em alta são as pedras.

De várias cores e formatos, são ótimas para criar pontos de luz e chamar mais atenção para o rosto. “Elas dão uma outra ‘cara’ na maquiagem e ainda te dão a opção para criar desenhos na região do rosto em que preferir”, explica Rodolfo .

Como usar as pedras

Selecione as pedras de sua preferência, lantejoulas e paetês;

Aplique cola de cílios para fixar no rosto, espere secar bem e vá direcionando no rosto e harmonizando a sua make artística.

Make

Rodolfo ressalta que fazer uma maquiagem de Carnaval não tem nada de complicado. Pelo contrário. “Esse é o momento que podemos tirar das gavetas as paletas de sombras coloridas e brincar com as cores. Descomplique a sua produção”, diz o maquiador.

Confira uma produção by Rodolfo Miranda para você se inspirar:

-Escolhemos vários tons para brincar: roxo, verde e laranja, rosa, azul e etc .

Exagere no iluminador, seja leve na base e correção . Use blush pra dar vida e gloss para proteção labial.

Esqueça as linhas e traços rígidos, o esfumadinho é seu aliado!

Um truque para que a cor do batom dure mais: faça compressa de gelo após a aplicação do batom;

Se a festa for durante o dia, vale a pena investir em um BB Cream ou o hit da estação, BB Water, que deixa a pele linda na hora e ainda protege dos raios solares. “Faça uso diário na praticidade do produto, que traz cor, leve cobertura, um pouco de brilho e ainda deixa a pele uniformizada. Super indico!”

Para pular o Carnaval sem medo de ser feliz, longa duração é a chave. Invista em um bom primer específico para o seu tipo de pele e boa folia!

Para você sair bem na foto:

Se estiver queimada de sol, não tente clarear com bases, pois a pele poderá apresentar um efeito cinza nas fotos. Nestes casos, não use base, e sim pó volátil para não dar brilho nas fotos.

Use base translúcida na cor da sua pele – não use mais clara e nem mais escura. Para definir a base, reforce com um pó translúcido e assim evitar o brilho rebote na hora dos flashes.