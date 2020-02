Tudo pronto para o Carnaval 2020 de Anchieta; confira a programação

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 69

Advertisement

Advertisement

Está tudo pronto para o Carnaval 2020 de Anchieta. Segurança reforçada, serviços de saúde e coleta de lixo ampliados para atender cerca de 350 mil pessoas, esperadas nos cinco dias de folia no município. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar a maior festa popular brasileira na cidade.

A Guarda Municipal irá atuar em conjunto com as Polícia Militar e Civil. No balneário de Iriri haverá bloqueios nas ruas e apenas um ponto de entrada para veículos, onde deverão passar por uma minuciosa revista da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal. O objetivo é repassar orientações aos foliões sobre as regras de som, além da busca por armas e drogas.

A Guarda Ambiental também entrará em cena, seus agentes irão fiscalizar nas ruas e praias a poluição sonora por veículos e caixas de som. Conforme o gerente da Guarda, caso seja constatado crime ambiental, que é o nível de som acima de 60 dB, o infrator poderá ter o seu equipamento apreendido e ainda pagar uma multa de R$ 1.950,00.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já a equipe de Fiscalização de Posturas do município irá manter os agentes fiscais nos balneários para garantir a utilização adequada do espaço público e o credenciamento dos ambulantes com o alvará de funcionamento em dia.

O pronto atendimento municipal funcionará 24 horas com o reforço da equipe e medicamentos. Em Iriri será montando na ESF um Pronto Atendimento Itinerante, que funcionará de 22 a 25 de fevereiro, no horário das 19h às 07h.

A Secretaria de Infraestrutura montou equipes extras para coleta de lixo, a fim de atender a alta demanda nas ruas e praias da cidade. Agentes da Guarda Vida irão atuar nas praias com apoio do reforço do Corpo de Bombeiros.

Conforme o prefeito Fabrício Petri a determinação é garantir a segurança dos moradores e turistas e desenvolver uma programação pensada para o fomento da economia local. “Tudo está sendo preparado há meses com apoio de várias entidades, a fim de promovermos um carnaval seguro e que ajude no crescimento de nossa economia”, disse.

Advertisement

PROGRAMAÇÃO CANAVAL 2020 | ANCHIETA

ANCHIETA SEDE

21/02/2020 – Sexta

08h – Bloco da Prevenção à Saúde – Trajeto: Praça são Pedro X Mercado de Peixe

17h – Baile dos Idosos (Centro dos Idosos)

19h – Bloco Makakada Kids (Praça são Pedro)

20h30 – Show com Prateado Elétrico (Praia Central)

23h – Show com Cadillac De Luxo (Praia Central)

22/02/2020 – Sábado

17h – Bloco Kepanagode é esse?! – Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos.

18h – Bloco Pra Doido – Trajeto: Quadra da Ponta dos Castelhanos X Centro

19h– Bloco na mão do palhaço – Praia Central, próximo ao correio.

19h – Bloco Ai que Pagode – Próximo a Marinês Modas.

20h – Matinê (Praça são Pedro)

22h – Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)

21h – Bloco Kulto Paraguai – Praia Central, próximo ao correio.

20h30 – Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A (Praia Central)

23h – Show com Banda 7 HITS (Praia Central)

23/02/2020 – Domingo

16h – Bloco das Bichas – Bairro Canta Galo

20h – Matinê (Praça são Pedro)

22h – Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)

21h – Bloco do Jaraguá – Saída: Casa da Cultura

20h30 – Show com Emerson Xumbrega e Banda (Praia Central)

23h – Show com Banda Pele Morena (Praia Central)

24/02/2020 – Segunda

17h – Bloco Kepanagode é esse?! – Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos

17h30 – Bloco Pra Doido – Trajeto: Quadra da Ponta dos Castelhanos X Centro

19h – Bloco Ai que Pagode – Próximo a Marinês Modas.

20h – Matinê (Praça são Pedro)

22h – Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)

21h – Bloco Kulto Paraguai – Praia Central, próximo ao correio.

20h30 – Show com Ligação Direta (Praia Central)

23h – Show com Banda Sambolada (Praia Central)

25/02/2020 – Terça

20h – Matinê (Praça são Pedro)

22h – Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)

21h – Bloco do Jaraguá – Saída: Casa da Cultura

20h30 – Show com Banda Tomaê (Praia Central)

23h – Show com Banda MC6 (Praia Central)

BALNEÁRIO DE IRIRI

21/02/2020 – Sexta

19h – Bloco Sacarrolha – Saída: próximo a Pousada Acácias.

20h30 – Show com 7 Hits (Palco)

23h – Show com Cristian Sullivan (Palco)

22/02/2020 – Sábado

13h – Banda de Marchinha Anarquista (Praia Namorados)

14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Costa Azul)

14h – Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia Areia Preta)

16h – Bateria Acadêmicos de Iriri – Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.

16h – Grupo de Pagode Sambabom (Palco)

16h – Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia STª Helena)

17h – Bloco do Piru – Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão. (Via praia da Areia Preta)

18h – Bateria Bloco do Piru (Palco)

19h – Bloco Quem é que vai?! – Concentração: próximo a Igreja Católica.

20h30 – Show com Silvio Filho (Palco)

23h – Show com New Place Band (Palco)

23/02/2020 – Domingo

13h – Banda de Marchinha AMA (Praia Namorados)

14h – Banda de Marchinha Raízes do Carnaval (Praia Costa Azul)

14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Areia Preta)

16h – Bateria Acadêmicos de Iriri – Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.

16h – Grupo de Pagode Sambleck (Palco)

16h – Bloco Saco Murcho – Concentração: próximo o Coqueiros Praia Hotel.

16h30 – Matinê + Bloco do Piru – Iriri Praia Clube

18h – Bateria Bloco do Piru (Palco)

19h – Bloco Sacarrolha – Concentração: próximo ao Hotel Espadarte

19h – Bloco Caldeirão – Concentração: próximo ao Hotel Maringá

20h30 – Show com Banda Tomaê (Palco)

23h – Show com Marcus Rauta (Palco)

24/02/2020 – Segunda

13h – Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Namorados)

14h – Banda de Marchinha Anarquista (Praia Costa Azul)

14h – Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Areia Preta)

16h – Bateria Acadêmicos de Iriri – Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.

16h – Grupo de Pagode Koisa Nossa (Palco)

16h – Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Santa Helena)

16h – Bloco da Aldeia de Iriri – Trajeto: Aldeia X Academia Iriri.

17h – Bloco do Piru – Trajeto: Próximo ao Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)

18h – Bateria Bloco do Piru (Palco)

19h – Bloco Quem é que vai?! – Concentração: próximo a Igreja Católica.

20h30 – Show com Emerson Xumbrega e Banda (Palco)

23h – Show com Banda Pele Morena (Palco)

25/02/2020 – Terça

13h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Namorados)

13h – Banda de Marchinha AMA (Praia Costa Azul)

13h – Banda de Marchinha Anarquista (Praia Areia Preta)

16h – Bateria Acadêmicos de Iriri – Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.

16h – Banda de Marchinha AMA (Praia STª Helena)

16h30 – Matinê + Bloco do Piru – Iriri Praia Clube

18h – Bateria Bloco do Piru (Palco)

20h30 – Show com New Place Band (Palco)

23h – Show com Banda Sambolada (Palco)

BALNEÁRIO DE UBU

21/02/2020 – Sexta

22h– Show com Banda Gandaia (Palco principal)

22/02/2020 – Sábado

13h – Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)

15h – Samba Du Burro – Concentração: próximo ao Bar D’ Mulata.

18h – Grupo de pagode Sambleck (Palco principal)

20H – Show com Léo Mai e Banda (Palco principal)

22H30 – Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)

23/02/2020 – Domingo

13h – Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)

18h – Grupo de Pagode Sambabom(Palco principal)

20h – Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A(Palco principal)

22h30 – Show com Banda Cadillac de Luxo(Palco principal)

24/02/2020 – Segunda

13h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Beira mar)

15h – Bloco Uburro Elétrico – Concentração: próximo ao Bar D’ Mulata.

18h – Grupo de Pagode Sassaricando (Palco principal)

20h – Show com Rogerinho do Cavaco (Palco principal)

22h30 – Show com Banda Art Voz (Palco principal)

25/02/2020 – Terça

13h – Banda de Marchinha Raízes de Carnaval (Beira mar)

20h – Show com Banda Hitmus (Palco principal)

22h30 – Show com Banda Tropical Brasil (Palco principal)

BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

21/02/2020 – Sexta

20h – Show com Banda Tomaê (Área de Eventos)

22h30 – Show com Banda Tropical Brasil (Área de Eventos)

22/02/2020 – Sábado

13h – Banda de Marchinha AMA (Beira mar)

17h – Bloco Afrodite – Saída: Em frente a Padaria Castelhanos

20h – Show com Banda Prestígio (Área de Eventos)

22h30 – Show com Prateado Elétrico (Área de Eventos)

23/02/2020 – Domingo

13H – Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)

13h30 – Bloco na mão do palhaço – Próximo ao Restaurante Batelão

17h – Bloco Afrodite – Saída: Em frente a Padaria Castelhanos

17h – Matinê (Área de Eventos)

20h – Show com Banda Art Voz (Área de Eventos)

22h30 – Show com Alex Campanha e Banda (Área de Eventos)

24/02/2020 – Segunda

13h – Banda de Marchinha Paz e Amor (Beira mar)

17h – Bloco Afrodite – Saída: Em frente a Padaria Castelhanos

20h – Show com Banda Viva Som (Área de Eventos)

22h30 – Show com Banda Capricho (Área de Eventos)

25/02/2020 – Terça

13h – Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)

17h – Bloco Afrodite – Saída: Em frente a Padaria Castelhanos

20h – Show com Banda Neon (Área de Eventos)

22h30 – Show com Banda Santaréns (Área de Eventos)

PRAIA DO COQUEIRO

22/02/2020 – Sábado

13h – Banda de Marchinha Folia de Amor

15h30 – Show com Wender Dalto e Banda.

23/02/2020 – Domingo

13h – Banda de Marchinha Paz e Amor

15h30– Grupo de pagode Silvio Filho.

24/02/2020 – Segunda

13h – Banda de Marchinha AMA

15h30 – Grupo de pagode Sambabom.

25/02/2020 – Terça

13h – Banda de Marchinha Atrito Musical

15h30 – Grupo de Pagode Sambleck.

PRAIA DE INHAÚMA

22/02/2020 – Sábado

13h – Banda de Marchinha Raízes do Carnaval

15h30 – Grupo de Pagode Grupo Silvio

23/02/2020 – Domingo

13h – Show com Banda Tropical Brasil

15h30– Show com Wender Dalto e Banda

24/02/2020 – Segunda

13h – Show com Banda Tropical Brasil

15h30 – Grupo de Pagode Sambleck

25/02/2020 – Terça

13h – Banda de Marchinha Paz e Amor

15h30– Grupo de Pagode Sambabom

OUTROS BLOCOS:

PARATI

Dias 22 e 24 às 20 horas, Bloco da Pescadinha. – Trajeto: Deck de Parati x Palco de Ubu

MÃE-BÁ FOLIA

Dias 23, 24 e 25 a partir das 21H, saída próximo ao Bar da Kátia.

ALTO PONGAL

Dia 25, a partir das 17h, Bloco do Maruím Bebo – próximo ao restaurante do André.