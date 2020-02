Traficante do Valão, em Cachoeiro, morre e chefe do tráfico fica gravemente ferido após serem alvos de tiros

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2266

Advertisement

Advertisement

Morreu na manhã desta segunda-feira (3), o ‘braço direito’ de um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

Felipe Lacerda Gomes, 28 anos, estava internado na Santa Casa de Misericórdia após levar um tiro na virilha, na tarde do último domingo (2), enquanto trafegava de moto na rodovia que liga Itapemirim à BR 101, divisa com Rio Novo do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, no carona da moto estava Eduardo Pinto Batista, mais conhecido como vovozona, um dos chefes do tráfico no bairro Valão e alvo dos disparos. Eles seguiam pela rodovia quando ocupantes de um Toyota Corolla, de cor preta, passaram, reconheceram a dupla e atiraram.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ao ser socorrido, Eduardo passou nome e sobrenome falsos, mas não conseguiu enganar a polícia.

Vovozona levou oito tiros e está em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro, já Felipe, estava estável, mas sofreu uma hemorragia na manhã de ontem, vindo a óbito horas depois.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Rio Novo do Sul, já que o crime aconteceu na divisa do município.

Advertisement