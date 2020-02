Terça (18) de tempo aberto em todo Sul do Espírito Santo; confira

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 75

Terça-feira (18) com sol entre muitas nuvens em todo o Espírito Santo. Previsão de chuvas rápidas ao longo do dia, na região Norte, Nordeste, Noroeste, Grade Vitória e norte da Serrana. Nas demais áreas do Estado, sol e muitas nuvens, sem chuva. Vento moderado no litoral da região Sul, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.