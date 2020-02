Sol aparece entre nuvens, mas sábado (29) será de chuva esparsa no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 89

Advertisement

Advertisement

Sábado (29) ainda de tempo instável na maior parte do Estado por causa da presença da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora na maioria das regiões. A chuva ainda pode ser moderada em alguns trechos da metade sul do Espírito Santo. A chuva é mais esparsa e passageira no extremo norte capixaba.

Na Grande Vitória, algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Serrana, algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.