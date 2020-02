Sine de Anchieta oferta 22 vagas de emprego nesta quarta-feira

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

A Agência do Sine de Anchieta está com 22 vagas de emprego em aberto nesta quarta-feira (19) c. As vagas estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem trazer currículo atualizado no ato da inscrição à vaga pretendida. Mais informações sobre os requisitos para concorrer às vagas de emprego, entre em contato com o Sine pelo telefone (28) 3536-3488.

A Agência fica localizada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta- na Casa do Cidadão. Atendimento ao público é das 8 às 17 horas. Confira as vagas:

Advertisement

OCUPAÇÃO. Continua depois da publicidade Vagas CBO Advertisement Código da vaga ELETRICISTA – Vaga para trabalhar em Anchieta por 30 dias, ter NR10 e curso de Elétrica, Ensino Médio completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma. 5 951105 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA – Vaga para trabalhar em Anchieta por 30 dias, ter NR10 e curso de Elétrica, Ensino Médio completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma. 5 514310 AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL – Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino Superior ou Técnico em Contabilidade, Experiência na função não sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari 1 413110 AUXILIAR DE PESSOAL – Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino Superior ou Técnico em Contabilidade, Experiência na função não sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari 1 411030 VENDEDOR DE SERVIÇOS – Vaga para trabalhar em Anchieta e regiões ao redor, Ensino fundamental completo, habilitação AB, possuir carro ou moto, experiência na função desejável em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. (salário + comissão) 5 524105 COORDENADOR PEDAGÓGICO – Vaga para trabalhar em Piúma, Ensino superior completo em Pedagogia, experiência na função não sendo necessária comprovação em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Piúma e Itaoca. 1 239405 CABELEIREIRO – Vaga para trabalhar em salão de beleza na Praia do Morro(Guarapari), salário fixo + comissão, escolaridade não exigida, experiência na função não necessária a comprovação em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 1 516110 MANICURE – Vaga para trabalhar em salão de beleza na Praia do Morro(Guarapari), salário fixo + comissão, escolaridade não exigida, experiência na função não necessária a comprovação em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 1 516120 MASSAGISTA – Vaga para trabalhar em salão de beleza na Praia do Morro(Guarapari), salário fixo + comissão, escolaridade não exigida, experiência na função não necessária a comprovação em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 2 322120 TOTAL TOTAL 22