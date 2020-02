Santa Casa de Cachoeiro dá orientações sobre contágio do coronavírus

Por Redação - Redação 290

Embora ainda não tenha nenhum caso confirmado de coronavírus no Espírito Santo, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro já se prepara para receber e identificar possíveis casos da doença. O hospital segue o protocolo do Ministério da Saúde e os profissionais já foram orientados de como proceder nesse tipo de situação.

De acordo com a médica infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Nathália Luzorio, nos próximos dias haverá um treinamento mais detalhado para os profissionais que atuam no hospital.

Mesmo sem casos notificados no Estado, a especialista orienta a população a tomar alguns cuidados para evitar a transmissão, tanto do coronavírus como outro tipo de vírus que pode ocasionar outras doenças.

“Lavar sempre as mãos com água e sabão é uma dica simples que pode evitar o contágio. O álcool gel também pode ser utilizado para a higienização”, explicou.

Sintomas

Os sintomas do coronavírus são febre, tosse e dificuldade respiratória. Porém, as pessoas com infecção podem não ter sintoma ou apresentar um quadro semelhante a um resfriado comum, até pneumonia e insuficiência respiratória.

A infectologista, no entanto, explica que como os sintomas são parecidos com outras doenças, somente pessoas que tenham feito viagem para países com registro da contaminação podem ser suspeitas do coronavírus.

A infecção é diagnosticada apenas com exames laboratoriais específicos.