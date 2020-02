Sala do Empreendedor oferece atendimento especial aos atingidos pela enchente em Cachoeiro

Por Redação - Redação 79

Advertisement

Advertisement

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Cachoeiro iniciou, nesta terça-feira (4), atendimento especial a comerciantes e empreendedores que foram afetados pela enchente de janeiro. A atividade segue até sexta-feira (7), e, para garantir maior controle e organização, cada dia é dedicado a receber empreendedores estabelecidos em ruas específicas.

Durante o atendimento, é possível receber orientações sobre crédito e tratamento tributário diferenciado para empresas afetadas, agendar atendimento jurídico e realizar cadastro para consultorias gratuitas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Também é possível obter laudo do Corpo de Bombeiros, documento importante para acessar linhas de crédito especiais. Para isso, é preciso apresentar o cartão de CNPJ, o laudo da Defesa Civil e contrato de aluguel do empreendimento – ou contrato social, ou cartão de IPTU.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na tarde desta terça-feira (4), o atendimento é voltado aos comerciantes das ruas Capitão Deslandes e Severino Mathias de Souza (Centro). Na quarta (5) de manhã, o cronograma contemplará os proprietários de estabelecimentos na avenida Beira Rio (Centro/Guandu) e, à tarde, os que possuem comércio na rua 25 de Março (Centro).

Na quinta-feira (6), os atendimentos serão voltados para os empreendedores da rua Moreira (Independência), pela manhã, e à tarde, os da rua Samuel Levy (Aquibadan) e avenida Pinheiro Júnior (Ibitiquara).

E na sexta-feira (7), serão atendidos comerciantes das ruas Siqueira Lima e 7 de Setembro (Centro), de manhã, e os da Avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), à tarde.

“O intuito desses atendimentos especiais na Sala do Empreendedor é ajudar o comércio local a se reerguer, pois muitos lojistas perderam 100% das mercadorias com a enchente. Com isso, os comerciantes poderão esclarecer dúvidas e conseguir apoio para recomeçar imediatamente, inclusive mantendo empregados”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Advertisement

O secretário de Desenvolvimento Econômico destaca, ainda, que o cronograma de atendimentos especiais tem o objetivo de alcançar os comerciantes de forma mais ágil e organizada, mas ressalta que a Sala do Empreendedor está à disposição para auxiliar os empreendedores sempre que necessitarem.

A Sala do Empreendedor fica no segundo piso do Shopping Cachoeiro (rua 25 de Março, 33-37, Centro), e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O telefone de contato é o (28) 3155-5292.