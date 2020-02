Saiba o que levar na bolsa não passar mal nos bloquinhos de carnaval

O clima de carnaval chega trazendo muita folia, mas também exige que tomemos alguns cuidados. Muitas pessoas costumam passar mal nos famosos bloquinhos, seja por conta do calor excessivo ou da aglomeração. Por isso, confira o que levar na bolsa para não ter problemas durante o carnaval.

A depender da bolsa, ou mesmo fora dela, uma coisa é certa: a garrafinha de água é essencial. Tanto o farmacêutico homeopata Jamar Tejada quanto a mestre em saúde Luciane de Carvalho e o nefrologista Bruno Biluca dizem que o principal nessas festas é estar bem hidratado.

“O excesso de pessoas e altas temperaturas favorecem a desidratação, insolação, crises de hipoglicemia e queda de pressão”, como declara Luciane. Ela lembra que como há perda de eletrólitos com a transpiração, talvez só a água não resolva.

Por isso, melhor ainda do que levar a garrafinha com água é levá-la com soluções isotônicas , pois essas possuem carboidrato, sódio e potássio, assim como a água de coco.

O outro item essencial é levar ao menos uma barrinha de cereais . A falta de glicose no sangue pode ser um dos fatores para as pessoas passarem mal, principalmente quando somadas à falta de hidratação, segundo Jamar.

Com esse mesmo propósito, ele indica também suquinhos de frutas mais doces, que vendem em menores tamanhos, cabendo na bolsa e ajudando bastante na hora de fazer a glicose subir.

Uma dica que ele dá para quem esquecer de levar e tiver que comprar algo na rua é dar prioridade aos alimentos ricos em carboidratos, como sanduíches, por exemplo. As frituras não são indicadas pois podem dar uma sensação de estômago pesado e moleza, que favorecem o mal estar.

E se eu desmaiar?

Antes de tudo, sem pânico. “O desmaio nada mais é que uma defesa do nosso organismo, que assim como um gerador sobrecarregado, desliga-se repentinamente”, afirma Jamar.

Ele diz que essa é uma defesa imediata do nosso corpo quando falta oxigênio no cérebro. Quando está muito calor, nossa pressão pode descer muito e as temperaturas altas do nosso corpo pedem que ele perca calor rapidamente. Se isso não acontece, vem o desmaio.

Além do calor , a falta de glicose e de hidratação são decisivas para o desmaio ocorrer. Por isso a importância de levar água e comidas ricas em glicose para as festas.

Os sintomas que antecedem o desmaio são: sudorese, palidez, calor, náusea, visão turva e palpitações. Se a pessoa já está sentindo tudo isso, deve deitar-se imediatamente, para que não se machuque com a queda.

É indicado também, de acordo com o médico Bruno, levantar as pernas da pessoa para melhorar o fluxo sanguíneo, enquanto a cabeça se mantenha virada para o lado. Isso evita problemas no caso de vômito. Entretanto, enquanto isso, deve-se buscar ajuda!

Dica extra: leve camisinha!

O farmacêutico Jamar lembra que as festas de carnaval são caracterizadas por muita liberação sexual, e que, na dúvida, é melhor levar uma camisinha na bolsa.

Se o folião pretende beber e não sabe bem em que vai dar a festa, não custa nada se prevenir, não é?

Com essas recomendações sobre o que levar na bolsa para os bloquinhos de carnaval, sabendo o que fazer no caso de desmaios e urgências, você pode curtir a festa sem preocupações.