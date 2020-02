Ruas de Anchieta serão pavimentadas

Por Redação - Redação 12

As obras de drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Nova Anchieta e Anchieta estão em andamento. Nesses dois locais serão atendidas com os serviços 19 vias. No Bairro Nova Anchieta as obras estão bem adiantas, já no bairro Anchieta foi iniciado na semana passada os serviços de terraplanagem.

Em Nova Anchieta um total aproximado de 1,6 Km de ruas irão receber drenagem e pavimentação. Receberão os serviços: rua 01 (eixo principal – Peroá e Av. dos Capixabas); rua 02 (Salmões); rua 03 (Estrela do Mar); rua 04 (Atuns); rua 05 (Marlin Azul); rua 06 (Manoel Simões); rua 07 (Golfinhos); rua 08 (rua dos Navegantes- próximo a Ponta dos Castelhanos).

Já no bairro Anchieta, 10 ruas serão pavimentadas, num total aproximado de 3,6 Km. Serão atendidas: rua 01 – Jairo de Mattos Pereira; rua 02 (Prof. Patricia Roffes); rua 03 (Adyl Lyrio Marchesi + Maria de Lourdes Ferreira Coelho); rua 04 (Josefina Ramos Nunes); rua 05 (Francisco Nogueira); rua 06 (Diogo Antunes Nogueira); rua 07 (Roberto Ferreira Mascarenhas); rua 08 (Dorvalina Teles); rua 09 (João Delfino Leal).

Para o prefeito Fabrício Petri as obras representam um grande desenvolvimento no município e dará mais acessibilidade aos moradores. “Estou muito feliz em poder executar esse pacote de investimento que inclui serviços de drenagem e pavimentação em diversos bairros. Isso traz desenvolvimento e mais acessibilidade para as pessoas”, comenta Petri, que menciona os ajustes que precisou fazer no início da gestão para poder realizar diversas obras.