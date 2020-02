Rio Iconha sobe quatro metros e moradores ficam em alerta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1249

Após a tragédia que assolou o município de Iconha em janeiro deste ano, novamente, moradores estão em alerta com a chuva intensa que cai na Região Sul. O nível do Rio Iconha está subindo desde a tarde deste sábado (29), e já transborda em alguns pontos.

A Prefeitura Municipal divulgou um alerta, após o Rio subir cerca de quatro metros, pedindo que moradores fiquem em estado de atenção. Veja o alerta!

Informamos a toda a população localizada as margens do Rio Iconha para que entrem em alerta de prevenção. As chuvas que caem nessa tarde no interior de nosso município são intensas. O Rio Iconha começou a subir. Procure locais seguros, e qualquer emergência, procure a Defesa Civil Municipal.

