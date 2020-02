Programa Formação Pela Escola abre 220 vagas para cursos gratuitos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 10

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) está ofertando 220 vagas para dois cursos online gratuitos do Programa Formação Pela Escola, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na modalidade à distância. São 110 vagas para o curso Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e mais 110 para o curso Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os cursos apresentarão carga horária total de 60h, com dois encontros presenciais cada, a serem realizados no auditório da Seme, no bairro Independência, sempre às 19h: os do PDDE acontecerão em 16 de março e 13 de abril; os do PNAE, em 18 de março e 15 de abril.

As vagas serão destinadas aos cidadãos que exercem funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE, e também para cidadãos que tenham interesse em conhecer as ações e os programas do fundo.

A ficha de inscrição, com informações sobre critérios de participação, pode ser acessada pelo banner da página inicial do site da prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br). Ela deverá ser preenchida e enviada no dia 28 de fevereiro, de 19h às 23h59, para o endereço de e-mail indicado na ficha, sendo as vagas preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

O programa

De formação continuada, o Programa Formação Pela Escola tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

