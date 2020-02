Presidente da Ales, deputado Erick Musso, participa de lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo

Por Redação - Redação 11

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, participou nesta segunda-feira (17), na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, da cerimônia de lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo.

Musso esteve acompanhado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema e dos presidentes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro e da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe.

Entre outros assuntos, na pauta da cerimônia, projetos essenciais para os dois estados que serão defendidos em conjunto pelos governadores e chefes do Legislativo Estadual com o apoio do setor industrial.

