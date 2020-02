Prefeituras trabalham na reconstrução das cidades do Sul do ES afetadas pelas chuvas; veja como ficou cada uma

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 179

/com informações Guilherme Gomes

A chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo nas duas últimas semanas deixou um rastro de destruição e entulhos. Reconstruir os municípios vai custar, além de esforço e trabalho, algo em torno dos R$ 500 milhões. Não é pra menos: estradas, pontes, muros de contenção foram devastados pelas águas em várias cidades, sem falar nas casas que foram levadas ou destruídas pelas chuvas.

São 16 municípios em situação de emergência nas regiões Sul e Serrana, e outros seis que decretaram estado de calamidade pública. Os números de desabrigados e desalojados também surpreende. No boletim divulgado na última quinta-feira (30), eram 15.343 pessoas fora de suas casas.

O Governo Federal deu a contrapartida de R$ 90 milhões, que serão usados para as compras emergenciais, como cestas básicas, produtos de higiene, limpeza, colchões, aluguéis sociais e hora máquina. Mas é preciso muito mais para tornar as cidades novamente habitáveis e funcionais.

Já foram anunciados crédito para os moradores que perderam tudo e linhas de financiamento amigáveis para os comerciantes que tiveram seus negócios devastados pelas chuvas. E os prefeitos das cidades atingidas dizem, com unanimidade: depois do primeiro trabalho de acolher as famílias que perderam tudo e tiveram de deixar suas casas, é hora de reconstruir as cidades.

ICONHA

Iconha tem o maior número de desalojados em todo o Estado. São 2.075 pessoas que precisaram deixar suas casas. Outras 5 estão desabrigadas. A cidade teve ainda 4 mortes causadas pelas chuvas. A fase, agora, é de limpeza das vias da cidade e vistorias técnicas às edificações. Uma delas, de quatro pavimentos e situada na rua Virgílio Silva, precisou ser demolida.

O comércio foi imensamente impactado pelas chuvas. O prejuízo estimado é de R$ 115 milhões no setor. Além disso, há o prejuízo dos órgãos públicos, com pontes e escolas. Somados, chegam a R$ 8 milhões. Já os moradores que perderam casas, carros, móveis e residências somam um custo de R$ 24 milhões. Há ainda a agricultura, que tem um prejuízo estimado em R$ 8 milhões.

“Precisamos de socorro, não há outra saída. É hora de correr atrás, já que a economia deste ano e do ano que vem está muito prejudicada. Pra dar uma ideia, Iconha paga, anualmente, R$ 215 milhões em ICMS ao governo, e é esse o valor das nossas perdas. Um ano de ICMS. O governo, claro, já acena para a prorrogação do Simples. Mas temos de agradecer a toda a ajuda dos empresários, tem o pessoal da maçonaria que vai doar os móveis para o jardim de infância e tem os voluntários. Há muita ajuda chegando para Iconha”, avalia o vice-prefeito de Iconha, Mauri Monteiro.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Várias estradas do município precisaram ser interditadas por conta de queda de pontes e barragens. Bueiros foram levados pela enxurrada e o calçamento, por conta da água que encharcou o solo, foi bastante prejudicado no município. Aproximadamente 15 quilômetros de estradas terão de ser reformados. Apesar de tantos problemas, o município enviou doações para as cidades ainda mais afetadas e emprestou máquinas para dar suporte aos trabalhos em Bom Jesus do Norte. Há, ainda, 100 famílias desalojadas na cidade.

“O município todo precisa de cuidados. Foram 30 dias de chuva e nosso rio transbordou não uma, mas várias vezes. Mas estamos tendo muita ajuda do governo estadual e também estamos ajudando aquelas cidades que precisam mais. Nessas horas difíceis a gente tem de se ajudar e estender as mãos para quem mais precisa”, afirma o prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida.

MIMOSO DO SUL

No município, há 428 pessoas desalojadas e outras 52 desabrigadas. O nível do Rio Itabapoana recuou e a ES 287 foi liberada. No entanto, ainda há vários pontos de alagamento e muitas residências inundadas.

ANCHIETA

Nas comunidades de Córrego da Prata, Alto Pongal, Alto Joeba e Dois Irmãos, no distrito de Alto Pongal, estradas e pontes foram destruídas, mas já foram restabelecidas. Em Alto Joeba, 9 famílias estão na casa de parentes, por orientação da Defesa Civil, pois há risco de movimentação de terras na área que envolve as casas. Já na comunidade de Limeira, a cheia do Rio Benevente deixou 22 famílias desalojadas e outra desabrigada.

“Nosso foco no momento é com as famílias e com as comunidades de Anchieta atingidas pelas fortes chuvas. Nossa Defesa Civil e demais secretarias estão acompanhando de perto a situação em cada local. Estamos sempre reunindo a equipe para traçar ações de apoio às famílias. Desde o primeiro momento nos prontificamos a ajudar as cidades vizinhas de Iconha e Alfredo Chaves, que tiveram grandes prejuízos. Enviamos homens, máquinas, medicamentos e outros materiais para ajudar na organização das cidade, na limpeza das ruas e desobstrução das estradas do interior”, disse o prefeito Fabrício Petri.

IRUPI

As comunidades de Tia Velha, Boa Esperança, Bom Recreio, Siricuite, Barra Grande e Graúna permanecem isoladas. Os trabalhos de desobstruções das estradas vicinais foram iniciados, porém os serviços de reparação das pontes ainda aguardam. Devido às chuvas, alguns pontos de riscos serão revistos e outros novos surgiram. O abastecimento de água na sede do município e comunidades adjacentes ainda não foi completamente reestabelecido bem como a distribuição de energia elétrica. O sistema de telefonia também continua comprometido.

CASTELO

O rio que corta Castelo subiu 8 metros e inundou a cidade entre a noite de sexta-feira e a manhã do último sábado. Cerca de 70% da cidade foi tomada pelas águas. O interior também foi bastante atingido. Até a terça-feira (28), a prefeitura já tinha mapeado 22 pontes destruídas. No município, 50 casas foram condenadas pela Defesa Civil, 179 famílias estão desabrigadas e quase 3 mil estão desalojadas.

“Estamos atendendo essas famílias com alimentação, material de limpeza, roupas, colchões. Profissionais da Saúde e da Assistência Social estão fazendo atendimentos. Há muita solidariedade do povo castelense e das cidades vizinhas. Não temos o resultado total da destruição, mas há muita solidariedade entre o povo castelense, entre os capixabas e as cidades vizinhas”, disse o prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli.

GUAÇUÍ

Em Guaçuí, 16 residências de famílias com renda até três salários mínimos foram destruídas pelas chuvas. Duas pontes precisarão ser reconstruídas, uma na zona rural, em São Domingos, a outra na sede, na Vila dos Professores. Será preciso reconstruir, também, 8 muros de contenção, que foram destruídos em várias partes do município. Há 10 pessoas desalojadas na cidade e outras 25 desabrigadas.

“Tivemos muita destruição em Guaçuí, há danos em várias estradas, há muito o que fazer. Estamos também muito solidários com as cidades vizinhas, que sofreram ainda mais com as chuvas”, diz a prefeita Vera Costa.

DORES DO RIO PRETO

O Centro e o distrito de Pedra Menina foram os locais mais atingidos pelas águas. O abastecimento de água foi prejudicado na cidade. Há 300 famílias desalojadas no local e 20 desabrigadas.

BOM JESUS DO NORTE

O município, também bastante atingido pelas chuvas, contabiliza 670 desalojados e 80 desabrigados. Não há acesso para a localidade de Apiacá por via terrestre e há necessidade de fazer vistorias em barreiras e residências em várias localidades.

IBATIBA

Em Ibatiba, ocorreram muitas quedas de barreiras e algumas pontes foram danificadas. Localidades no interior do município também ficaram sem energia logo após as chuvas. Não há moradores que precisaram deixar suas casas no município.

“As nossas máquinas estão nas ruas para fazer a limpeza. Felizmente, no nosso município, não tivemos desabrigados ou desalojados. Tanto que já mandamos caminhões com doações para as cidades mais atingidas, como Iconha, Vargem Alta e Muniz Freire”, informou o prefeito Luciano Pingo.

MUNIZ FREIRE

Várias residências estão passando por vistoria para poderem, ou não, ser liberadas. A limpeza de repartições públicas e da cidade está em andamento. Várias comunidades isoladas estão sendo acessadas e a ajuda humanitária e médica, encaminhada. O hospital municipal está interditado devido à queda de uma barreira. Há 600 pessoas desalojadas no município e outras 195 desabrigadas.

ALFREDO CHAVES

As ruas estão sendo limpas e está sendo feita a vistoria nas edificações, além de melhoria de acessos ao interior do município. Duas edificações foram interditadas na cidade. O número de desalojados é de 1.984. Não há desabrigados no município. Foram constatadas ainda 3 mortes e 2 pessoas ficaram feridas por conta das chuvas que se abateram sobre a região.

APIACÁ

Em Apiacá, 136 pessoas estão desalojadas e 240 estão desabrigadas. Com o nível do rio Itabapoana baixando, o município já possui acesso por via terrestre, ainda que o nível da água esteja cerca de 10 cm em pontos críticos.

IRUPI

Ainda existem diversos pontos com risco de deslizamentos na zona urbana e rural de Irupi. Alguns desses locais estão situados em regiões que concentram um grande número de casas, como a rua da Matinha, além de alguns locais dos bairros Carolino Barbosa, Jequitibá, córregos rurais e outros.

No geral é possível constatar que a reconstrução de estradas e de pontes que foram levadas pela força da água, além de obras para solucionar os grandes estragos deixados pela chuva podem levar vários meses.

No último boletim da Secretaria de Assistência Social foram registrados 142 desalojados e 210 desabrigados em Irupi.

VARGEM ALTA

Vargem Alta ainda tem duas comunidades sem acesso: Morro do Sal e São João do Oriente. Foram vistoriadas 80 casas, sendo que 69 delas foram interditadas pela Defesa Civil. O corte de árvores que foram derrubadas pelo temporal está em andamento e há 26 pontes a serem reconstruídas. Há duas pontes provisórias sendo construídas no município: uma em Departamento e outra em São João do Oriente.

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Uma criança morreu em Conceição do Castelo por conta de um deslizamento de barreira sobre uma residência. Os trabalhos, agora, se concentram em desobstrução de estradas rurais e contenção de encostas em várias partes do município.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cachoeiro de Itapemirim teve um prejuízo de R$ 120 milhões no comércio, e outros R$ 1,4 milhão em prédios e equipamentos públicos. No meio rural, as perdas foram calculadas em, aproximadamente, R$ 20 milhões, com 9 pontes danificadas e 111 quilômetros de estradas a serem recuperadas.

Na parte de infraestrutura urbana, deverão ser gastos mais de R$ 12,5 milhões para construção de muros de arrimo em 32 ruas, R$ 4,5 milhões em tapa-buracos, R$ 542 mil em recapeamento de vias urbanas e R$ 7 milhões em recuperação de pontes e calçadas.

“A sintonia entre poder público e setor privado é fundamental para que a economia de Cachoeiro supere esse momento de calamidade. Portanto, convocamos todos os nossos comerciantes e empresários a participar dessa importante reunião”, convoca o prefeito Victor Coelho.

IBITIRAMA

Todo o município foi afetado. Ocorreram deslizamento de encostas na cidade e queda e deslocamento de 10 pontes, que interrompeu o tráfego em várias áreas. São 55 desabrigados em Ibitirama e outros 600 desalojados, num total de 150 famílias atingidas. No total, 13 casas foram destruídas pelas enchentes, o abastecimento de água foi danificado e foi restabelecido gradativamente.

O trabalho de reconstrução da cidade engloba recuperação de pontes, estradas e bueiros, retirada de barreiras, recuperação do sistema de abastecimento de água e esgoto e reformas do ginásio de esportes da Escola “Eliza Pacheco” e do CRAS municipal.

RIO NOVO DO SUL

O município está com 11 pessoas desalojadas e outras quatro desabrigadas. Os moradores que não tinham um local para ficar foram encaminhados para o aluguel social.

IÚNA

A cidade de Iúna registrou um óbito durante as fortes chuvas. A vítima é uma criança que foi soterrada na madrugada do último sábado.

Ao todo, foram contabilizadas 173 pessoas desalojadas e 45 desabrigadas. Outras oito pessoas ficaram feridas em decorrência das chuvas. A Prefeitura forneceu abrigos na igreja em Perdição e na Escola “Hagen Abikair”, na sede.

Foram realizados trabalhos de desobstruções das estradas vicinais, bem como paliativos em pontes e ajuda humanitária. Serviços de água e energia foram restabelecidos na sede e distritos próximos, restando apenas alguns locais mais distantes que ainda estão sem energia elétrica.

ALEGRE

Em Alegre, os distritos foram os mais afetados. Dos sete, cinco sofreram de alguma maneira com as fortes chuvas. Todas as localidades próximas ficaram sem acesso ou com acesso parcial. Os mais afetados foram o distrito de Rive e comunidade da Placa.

Ao todo o município contabilizou 830 desabrigados e 1.200 desalojados. Seis comércios foram atingidos, mas ainda não conseguiram contabilizar o prejuízo. A cidade não registrou nenhuma vítima fatal, porém decretou situação de emergência. Quatro locais estão servindo de abrigos para os munícipes e foram instalados cinco pontos oficiais de doação.

Diante da possibilidade de ocorrer mais chuvas em fevereiro, o prefeito José Guilherme Aguilar afirma que medidas estão sendo tomadas como precaução para que possa evitar (ou amenizar) outra tragédia.

O município, através da Sala do Empreendedor e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está orientando os empresários locais sobre como proceder com as linhas de crédito facilitado pelo Fundo Reconstrução ES, do Governo do Estado, além de viabilizar ações para os moradores que tiveram casas interditadas ou que moram em áreas de risco.

“As famílias que tiveram suas casas interditadas ou que moram em áreas de risco estão sendo atendidas para avaliação de aluguel social. A recomendadas é que não permaneçam nesses locais. A equipe de gerenciamento de crise, juntamente com a Defesa Civil, está, até segunda ordem, em alerta para o atendimento rápido, como foi feito no último fim de semana. As áreas de encostas e barreiras estão sendo monitoradas e acompanhadas para os possíveis riscos às famílias, desde antes do temporal. Este atendimento nos permitiu ação imediata e proteção do maior número de pessoas. Grupos comunitários nas redes sociais foram criados para compartilhamento dos alertas oficiais sobre chuvas, alagamentos, alertas emergenciais, entre outros”, disse o prefeito José Guilherme.