Prefeitura garante investimentos de mais de R$7,5 milhões para obras em Ibatiba

Com um investimento em torno de R$7,5 milhões, Ibatiba está recebendo diversas obras/melhorias em infraestrutura e conservação. Algumas já estão em fase de execução e outras em processo de licitação para serem iniciadas em breve.

Esse pacote de obras, iniciado em 2019, tem duas linhas principais de trabalho para a obtenção de recursos. A primeira envolve recursos próprios, gerado através de um planejamento financeiro responsável, e a outra através articulação e captação junto aos governos Federal e Estadual.

O secretário de Finanças, Diego Huguinim, explicou que os recursos são de uso exclusivo em investimentos e não poderiam ser utilizados para custeio. “Esses são recursos que obrigatoriamente devem ser investidos em infraestrutura e não podem ser empregados em custeio de despesas, como gasolina, folha de pagamento, compra de saibro, pagamento de exames, entre outros”.

Um destaque entre as intervenções, de acordo com o secretário, são as obras de urbanização das vias paralelas à BR 262, que vão dar cara nova para cidade e ser uma nova opção de lazer, com calçadão e ciclovia, resolvendo de vez o problema de poeira e barro no local.

Entre as obras tem calçamento de ruas em pelo menos seis bairros, onde drenagem e acessibilidade fazem parte do projeto.

A finalização da obra da Escola Helena Almocdice Valadão, faz parte desse pacote. A primeira etapa foi entregue no final do ano passado.

Esse investimento também contempla as obras de construção do novo Pronto Atendimento de Ibatiba, um projeto ousado que transformará o atendimento de urgência e emergência no município.

Parte do pacote de intervenções está sendo licitado, como, por exemplo, a reforma geral do Auditório da Escola Eunice, construção de rampas elevadas e mais recuperação de calçamentos.

Algumas obras e valores:

-Pavimentação bairro Novo Horizonte e Soniter -R$ 733.156,17;

-Reforma da escola Helena Almocdice Valadão -R$ 742.053,89;

-Paralelas da BR 262 – R$ 2.141.113,89;

-Reforma da usina de triagem e transbordo -R$ 263.083,55;

-Pavimentação do bairro Ipê – R$ 762.763,61;

-Pavimentação do bairro São José -R$ 332.398,49;

-Pavimentação do bairro Bela Vista – R$ 735.902,13;

-Novo sistema de drenagem da rua Luiz Crispin e trecho da rua Salomão Fadlalah e nova pavimentação da rua Luiz Crispin -Centro – R$ 71.627,00;

-Reparo no sistema de drenagem e no pavimento da rua João Salomão- Bairro Novo Horizonte – R$ 43.772,40;

-Melhorias na rua Salomão Fadlalah – Centro -R$ 19.944,08;

-Estacionamento da BR 262 (Trecho do Barateiro até a mercearia Freitas) -R$ 181.306,96;

-Reforma-geral do Auditório da Escola Eunice – R$ 120.446,63 ( licitação 17/02/2020);

-Recuperação de pavimentação de ruas e construção de rampas elevadas no Centro – R$ 388.630,52 ( licitação 21/02/2020);