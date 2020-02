Prefeitura de Marataízes pretende gastar R$ 1,5 milhão com decoração para o carnaval

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 87

Depois de anunciar que cancelaria toda a programação festiva prevista para o mês de fevereiro, em solidariedade aos municípios devastados pelas chuvas de janeiro, a Prefeitura de Marataízes divulgou sua programação de carnaval e pretende gastar quase R$ 1,5 milhão apenas com a decoração do evento.

A licitação 03/2020, na modalidade pregão presencial, prevê despesa de R$ 1.498.890,00 com contratação de empresa especializada na prestação de serviço em decoração carnavalesca e outras festividades municipais com fornecimento de material necessário, instalação e manutenção corretiva da decoração no município.

As propostas serão recebidas até o próximo dia 7, sexta-feira. A reportagem tentou contato com a Prefeitura para falar sobre o assunto, mas não obteve êxito.

Itens licitados que deverão fazer parte da decoração

*DECORAÇÃO DE PALCO M²DIA 1.000 7.000 96,450 675.150,00 DECORAÇÃO DE PALCO E / OU TORRE FLY EM MOLDURAS DE FERRO E MADEIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 10 MM OS ELEMENTOS SERÃO RECORTADOS E SOBREPOSTOS E COM APLICAÇÃO EM LONA FOSCA DE NO MÍNIMO 440 GRAMAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO

DIGITAL POLICROMÁTICA EM ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO INTERNO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO RESISTENTE A SOL E CHUVA E APLICAÇÃO DE TECIDOS LYCRA AUTO EXTINGUÍVEL.

INCLUSO ARTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

*PORTAL DECORATIVO M²DIA 1.000 3.000 101,600 304.800,00 PORTAL DECORATIVO CONFECCIONADOS COM MADEIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 10 MM EM ESTRUTURA COM IMAGENS ALUSIVAS A TEMAS CARNAVALESCOS OU OUTROS TEMAS COM APLICAÇÃO EM LONA FOSCA DE NO MÍNIMO 440 GRAMAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMÁTICA EM ALTA QUALIDADE E

ACABAMENTO INTERNO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO, RESISTENTE A SOL E CHUVA ILUMINADOS COM REFLETORES LED DE NO MÍNIMO 200W.

INCLUSO ARTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

*ADORNOS LUMINOSOS U/DIA 50 600 338,975 203.385,00 ADORNOS LUMINOSOS INSTALADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO (MÁSCARAS, CARICATURAS, GUITARRA, TAMBOR, HOMENAGEADOS DO CARNAVAL OU OUTRAS TEMAS) NO MÍNIMO 2,20M DE ALTURA POR 1,50 METRO DE LARGURA EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E MADERIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 10MM COM APLICAÇÃO EM LONA FOSCA DE NO MÍNIMO 440 GRAMAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMÁTICA EM ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO INTERNO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO EM ALTA DEFINIÇÃO

RESISTENTE A SOL E CHUVA, ILUMINADOS COM REFLETORES LED DE NO MÍNIMO 200W E MANGUEIRAS LED DE NO MÍNIMO IP44. INCLUINDO REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA), INCLUSIVE FOTOCÉLULA, CABOS, FONTES, PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO. TUDO CONFORME NORMA TÉCNICA 5410.

INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.

*CARICATURAS PHOTOFACE EM MADEIRA U/DIA 30 300 517,975 155.392,50 CARICATURAS PHOTOFACE EM MADEIRA COM DESENHOS ADESIVADOS EM ESTRUTURA DE GRID DE TEMAS CARNAVALESCOS OU OUTROS COM APLICAÇÃO EM LONA FOSCA DE NO MÍNIMO 440 GRAMAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO

DIGITAL POLICROMÁTICA EM ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO INTERNO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO, RESISTENTE A SOL E CHUVA, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 3,0M DE ALTURA POR 1,5M DE LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO REFORÇADA ILUMINADOS COM REFLETORES LED DE NO MÍNIMO 200W E MANGUEIRAS LED DE NO MÍNIMO IP44.

INCLUSO ARTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

*TIRAS DE FITA EM PLASTICO VINIL ML/D 1.000 9.000 4,987 44.887,50 MULTICOLORIDA TIRAS DE FITA EM PLÁSTICO VINIL MULTICOLORIDA RECORTADA EM TIRAS DE NO MÍNIMO 10 CM DE ESPESSURA POR 0,75CM DE COMPRIMENTO FIXADO EM TIRAS DE NYLON RESISTENTE, FIXAÇÃO DE NO MÍNIMO 50 METROS SEM CAUSAR GRANDE FLEXIBILIDADE.

INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

*VARAL DE LUZES ML/D 1.000 3.000 38,425 115.275,00 VARAL DE LUZES: CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE VARAL DE LUZES SOQUETE A CADA 50CM PRETO 220V, COM LÂMPADA EM LED DE NO MÍNIMO 4W COLORIDA,

INCLUINDO REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA), INCLUSIVE CABOS, FONTES, PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, TUDO CONFORME NORMA TÉCNICA 5410.

INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.