Prefeitura de Itapemirim emite nota dizendo que alvará atestava segurança de parque de diversões

Por Wanderson Amorim

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (3), a Prefeitura de Itapemirim informou que o parque de diversões, localizado no balneário de Itaipava, onde uma mulher, de 38 anos, morreu, e a filha, de 8 anos, ficou ferida, após cair de um brinquedo, possuía alvará que atestava a sua segurança.

De acordo com a municipalidade, o alvará que visa as condições de estrutura, funcionamento e segurança, é de competência do Corpo de Bombeiros e dos engenheiros técnicos que emitem as ART’s (elétrica e mecânica).

“Em visita ao parque, no dia 2 de janeiro desta ano, a equipe da fiscalização da administração municipal solicitou as licenças para funcionamento. Os responsáveis do parque apresentaram laudo do Corpo de Bombeiros e dos engenheiros técnicos, que deram laudos favoráveis de segurança e funcionamento”, disse a Prefeitura, por meio de nota.

Ainda segundo a municipalidade, o alvará da Prefeitura é apenas para fins tributários. “Qualquer informação sobre a estrutura do parque ter condições de funcionamento e segurança, quem poderá responder é o Corpo de Bombeiros e os engenheiros”, finalizou.