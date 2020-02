Prefeitura de Guaçuí limpa cidade depois de chuva e distribui kits limpeza

Por Redação - Redação 196

As equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp) de Guaçuí estão nas ruas da cidade para fazer a limpeza depois das fortes chuvas que caíram sobre o município no final da tarde e toda a noite de sábado (21). Foram aproximadamente seis horas de chuvas torrenciais ininterruptas que provocaram enxurradas em vários pontos da cidade a cheia do Ribeirão Santa Catarina que resultou em alagamentos em alguns bairros, com casas sendo invadidas pelas águas.

Diante disso, logo no começa da manhã de domingo (22), as equipes da Semoisp iniciaram a limpeza das ruas, principalmente, no trevo da Colagua, na BR482, onde o problema de uma canaleta de coleta de água em um terreno que levou muita lama para a pista. Segundo a Defesa Civil, o problema da canaleta só pode ser resolvido se as chuvas derem uma pausa mais longa, o que não tem acontecido.

As equipes também realizam a limpeza nos bairros atingidos pelos alagamentos e estão avaliando e sinalizando prejuízos de infraestrutura, como um buraco próximo à Praça João Acacinho e um problema na estrutura da ponte atrás da Colagua que dá acesso a bairros como o João Ferraz de Araújo e outros. Essa ponte já está com problemas desde as enchentes de janeiro e vai precisar passar por reforma em suas estrutura, assim como a ponte da AABB e do Polivalente que dá acesso ao bairro Vila dos Professores.

Além da ação da Semoisp, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda (Semasdh), junto com a Defesa Civil, está percorrendo esses bairros atingidos para fazer a avaliação da situação e entregar Kits Limpeza. Esses kits foram distribuídos para as famílias atingidas pelas enchentes do final de janeiro, enviadas pelo Governo do Estado, e distribuídos em parceria com o município, junto com cestas básicas, na sexta-feira (20).