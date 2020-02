Prefeitura de Anchieta publica Cronograma de Pagamento dos servidores para 2020

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta, visando dar mais garantia e transparência ao servidor público, divulgou o calendário de pagamento de salários para todo o ano de 2020. O pagamento será sempre realizado no último dia útil de cada mês, com exceção para os meses de outubro, quando o salário será antecipado para o dia 28, em função do Dia do Servidor Público, e de dezembro, com pagamento no dia 23.

O prefeito Fabrício Petri defende que essa é mais uma medida que demonstra o equilíbrio financeiro da administração municipal e na gestão dos recursos públicos. “Nossas contas estão equilibradas e isso permite prevê que dia o servidor irá receber seu salário. Com isso, ele poderá se programar e a nossa intenção é a valorização do nosso funcionalismo, que tem se empenhado para fazer o melhor para Anchieta”, comenta.

No mês de dezembro o 13º salário dos servidores comissionados será efetuado no dia 15. As recisões dos servidores em designação temporária serão pagas no dia 29 do mesmo mês. Os servidores efetivos recebem o 13º salário no mês que fazem aniversário.

Advertisement

CRONOGRAMA 2020:

Continua depois da publicidade

Fevereiro: 28

Março: 31

Abril: 29

Maio: 29

Advertisement

Junho: 30

Julho: 30

Agosto: 28

Setembro: 30

Outubro: 28

Novembro: 27

Dezembro: 23

13º comissionados: 15/12

Rescisão dos DTS: 29/12