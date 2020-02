Prefeita explica verdadeira situação do Fundo de Previdência em Guaçuí

Por Redação - Redação 15

A prefeita de Guaçuí, Vera Costa, gravou e divulgou um vídeo para explicar, aos servidores municipais e à população, sobre a real situação do Fundo de Assistência e Previdência dos Servidores (Faps) do município. Ela sentiu necessidade de fazer o esclarecimento diante de informações que classificou como politicamente tendenciosas e que desvirtuavam a realidade dos fatos.

A prefeita lembrou que 2020 é um ano de eleição municipal e que é preciso ter cuidado com as informações divulgadas. “Existem pessoas que estão tentando transformar as informações em palanque eleitoral, então, não vamos deixar isso acontecer, porque elas apenas têm o interesse de denegrir a imagem da administração”, afirma no vídeo.

Ela destacou que, na sessão ordinária do dia 10 de fevereiro, da Câmara Municipal, foi dito (sem citar o nome do vereador) que a Prefeitura e o Instituto de Previdência passaram dados divergentes ao Legislativo, mas afirma que “essa pessoa não falou que a divergência” era favorável ao município. Ela mostrou, por meio de documentos, que o Instituto mandou um ofício, em dezembro do ano passado, para a Câmara, com dados de novembro, onde o valor total depositado no Fundo era de R$ 10.031.248,35, e depois, a Prefeitura enviou outro ofício, já em janeiro deste ano, mostrando que, em dezembro, o valor fechou em R$ 11.685.000,00. “Então, era de se esperar os parabéns, porque nós conseguimos, em um mês, repassar, para o Fundo de Previdência, mais de um milhão de reais”, completou, mostrando que a dita divergência, na verdade, era diferença do total depositado em um mês, dizendo que usaram a informação para tentar denegrir a imagem da administração.

Projeto

Vera Costa também falou sobre o projeto que está na Câmara sobre a Previdência Municipal, lembrando que já aconteceu uma reforma da Previdência em nível Federal. “E, agora, os municípios e estados precisamos adequar a nossa lei do instituto próprio à lei federal, porque, se a gente não adequar, o município vai para o Cauc e não vamos conseguir receber recursos de emendas do governo federal”, enfatizou, lembrando que esse projeto aumenta o desconto da previdência no pagamento dos servidores de 11% para 14%. “Mas não sou eu, não é o Instituto que está fazendo isso, é uma lei federal, foi aprovada e, agora, os municípios têm um prazo para se adequar e nós precisamos adequar até o início de junho”, explicou. “Não temos outra saída”, completa.

Por isso, ela reforça que as pessoas filtrem as informações que chegam até elas, já que 2020 é um ano eleitoral. “Infelizmente, tem muitas pessoas que querem distorcer a verdade e essa pessoa (sem citar nome) foi convidada três vezes para participar de uma reunião sobre o Faps e não participou de nenhuma das três e, agora, vem aí jogando, querendo aparecer”, dispara. “Então, você que é servidor público de Guaçuí busque a verdade e nós estamos aqui sempre, para esclarecer para vocês e trabalhar sempre com transparência”, complementa, revelando que esse era o a primeira edição e que outros vídeos sobre a situação do Faps. “Em breve, teremos a segunda, depois a terceira, a quarta, porque o nosso objetivo é esclarecer para você, que é servidor público, como está o Instituto de Previdência do nosso município”, afirma.

A prefeita Vera Costa finaliza o vídeo ressaltando seu compromisso com os servidores e toda a população. “A gente vem cuidando, com muito carinho, da nossa cidade, e queremos também cuidar, cada dia mais, dos nossos servidores públicos, porque é, através dos nossos servidores públicos, que nós atendemos toda a população”, finaliza.

