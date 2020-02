Pré-candidato a prefeito, José Luiz Pirovani apresenta suas propostas para Guaçuí

Por Redação - Redação 140

Advertisement

Advertisement

O AQUINOTICIAS.COM dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo. Essa é uma oportunidade que o maior portal de notícias da região está dando para os que pretendem disputar as eleições 2020 apresentem suas ideias e propostas aos eleitores.

O entrevistado da vez é o José Luiz Pirovani (PDT), que possui experiência na área pública, é vereador em Guaçuí e participa de movimentos sociais na comunidade há 35 anos.

Confira a entrevista!

Advertisement

Continua depois da publicidade

AQUINOTICIAS.COM – Por que o senhor quer ser prefeito em Guaçuí?

Pelo fato de vir de uma família humilde, comecei a trabalhar muito cedo. Aos 11 anos já ajudava na renda familiar e estudava, aos 15 anos trabalhei como marceneiro e aos 18 entrei no comercio, onde permaneço até os dias atuais. Participo efetivamente de movimentos sociais de minha comunidade há 35 anos. E hoje, exercendo minha 4º Legislatura, vejo que estou apto a ocupar o cargo de Executivo Municipal, pois sou conhecedor das dificuldades do nosso povo, das demandas e prioridades de cada bairro e distrito de nossa Cidade. No Executivo terei a possibilidade de estar atendendo a cada uma delas, em prol da coletividade.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Estou me reunindo com diversas lideranças políticas da esfera Municipal, Estadual e Federal, que muito já fizeram por nossa Guaçuí. Além de, claro, estar sempre ouvindo os movimentos sociais e correligionários.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Agricultura: esse será o carro chefe para o desenvolvimento de nosso Município. A valorização do homem do campo e, com isso, o fortalecimento da economia local.

Educação: maior valorização de nossos educadores e colaboradores. Quero analisar junto aos educadores a implantação da disciplina de administração na grade curricular municipal, bem como debater a educação básica.

Saúde: fazer com que o Plano Municipal de Saúde e PSFs funcionem com efetividade e eficiência, para agilizar o atendimento de nossos munícipes. Trabalhar também a diminuição do tempo de espera para consultas médicas e realização de exames, após o paciente ser encaminhado para o especialista.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Recursos Federal, Estadual, Municipal e Convênios.

Advertisement

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

Quem tenha conhecimento da máquina pública.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Meu perfil político.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

– A queda de receita, e com isso saber administrar o desequilíbrio fiscal.

– Buscar uma solução para o desequilíbrio financeiro do FAPS.

Se eleito, como vai lidar com o Poder Legislativo?

Harmonicamente e com muito diálogo, respeitando os poderes.

O senhor é um veterano na Câmara do município. O senhor cansou de ser vereador?

“Cansou” não é a palavra. Mediante a experiência que adquiri ao longo desses 4 mandatos no legislativo, hoje me sinto preparado para ocupar cargo de Executivo Municipal.

O senhor está em um grupo da prefeita Vera Costa, o que pretende fazer para convencer os outros de que seu nome e o melhor para representar o grupo na candidatura de prefeito de Guaçuí?

Mantendo o diálogo.