Pré-candidato a prefeito, Edielson da Saúde apresenta suas propostas para Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 79

Advertisement

Advertisement

O AQUINOTICIAS.COM dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo. Essa é uma oportunidade que o maior portal de notícias da região está dando para os que pretendem disputar as eleições 2020 apresentem suas ideias e propostas aos eleitores.

O entrevistado da vez é o Edielson da Saúde (PSB), que possui experiência na área pública, foi vereador e atuou como secretário municipal na gestão da prefeita Vera Costa.

Confira a entrevista!

Advertisement

Continua depois da publicidade

AQUINOTICIAS.COM – Por que o senhor quer ser prefeito em Guaçuí?

Sinceramente, tenho um sonho de ser prefeito da cidade que nasci e escolhi para viver. Foi aqui que estudei, construí minha família e trabalhei muito pra atingir esse sonho e me acho preparado para assumir tamanha responsabilidade.

Eu sei que o meu momento, depois das injustiças sofridas, não é o melhor, mas sonhos não são para ficar guardados em uma gaveta, de certo que Deus sabe o que é melhor para nós e Ele é o Deus do impossível, que faz tudo acontecer em seu tempo. Outro fato é o lançamento do nome do Miguel Riva, respeito ele por ter sido duas vezes vice, entendo que é legítima sua postulação, mas permaneço com meu nome, pois caso ele desista quero postular essa vaga, por me achar preparado pra assumir essa função.

O senhor faz parte hoje do grupo da prefeita Vera Costa, que tem hoje cinco pré-candidatos a prefeito. O que o difere dos outros quatro?

Advertisement

Fiz parte nas duas eleições, sendo na primeira o vereador mais votado, com 836 votos, e na segunda apoiando. Faço parte desse grupo da prefeita Vera Costa e tenho bom e respeitoso relacionamento com ela.

É difícil dizer o que nos diferencia uns dos outros, mas acho que a experiência que adquiri como funcionário efetivo desde o ano 2000, atuando na contabilidade, sendo presidente de bairro, secretário de Saúde, vereador e secretário de Agricultura, me dá uma bagagem de gestão pública. Acho que conheço bem nosso município e suas potencialidades, e minha formação em Direito me ajuda a adquirir ainda mais experiência em gestão pública. Mas respeito os meus pares e sei que todos têm potencial e que em suas individualidades precisam ser respeitados.

Na sua visão, qual o melhor formato para que o grupo defina quem, dos cinco pré-candidatos, vai disputar a Prefeitura?

Penso que o diálogo e a prática da verdade é o melhor caminho sempre, cada um precisa entender o outro e fazer uma autocrítica, penso que é assim que podemos chegar a um consenso, pois existe aquela história do burrinho puxando a corda, se cada um puxar pra um lado diferente, não chegarão a lugar algum. Mas política é o momento e isso tem que ser visto sempre, não vejo como determinante, pois passa pela confiabilidade, pois estamos falando de alguém que vai nos representar, vai cuidar de nossas crianças e de nosso futuro, então, diálogo, confiabilidade e momento, fazendo a avaliação desses pontos podemos chegar ao nome que vai nos representar.

Há informações de que dentro desse grupo de pré-candidatos existem divergências pessoais entre alguns. O senhor acredita que isso poderá resultar em um racha e, consequentemente, dividir as forças?

Eu desconheço divergências pessoais. É natural numa sucessão ter divergências de ideias, isso é natural. Numa sucessão é normal que todos apresentem suas ideias, seus objetivos e seus interesses. Numa discussão democrática temos que ouvir a todos, pois todos querem o melhor para o município.

Não podemos criar um caça às bruxas. Há pouco dias fomos convidados para uma reunião na casa da ex-deputada Fátima Couzi, que é uma das personalidades políticas de nosso município, que também fez parte da base aliada da Vera. Acho natural isso, estiveram pessoas que fazem parte do governo e outras que não fazem, mas logo veio uma matéria dizendo que havia rompimento do vice-prefeito Miguel Riva com a prefeita, quando na verdade não havia. Penso que o fato de ouvirmos lideranças, trocar experiências e ver as coisas num outro ponto de vista, até mesmo para corrigir aquilo que possa estar errado. Pra mim, o político que ouve erra menos, e errando menos quem ganha é o povo, isso é democracia.

Guaçuí possui uma história linda, hoje temos lideranças como a Vera Costa, Luciano Machado, Luiz Moulin, João Leonel, Vagner Rodrigues e Fátima Couzi, todos contribuíram para o crescimento de nosso município e têm experiência política, então é natural que eles sejam ouvido e possam contribuir com o processo de escolha.

Quais os maiores desafios que o próximo prefeito vai encontrar a partir de 2021?

Baseado na minha experiência que tenho, penso que nosso maior desafio será o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais (FAPS), criado em 2001. Ele inviabiliza investimentos e tem travado todo o município. Na época, foi criado, infelizmente, sem um estudo técnico aprofundado e a cada ano a situação piora. Mas tenho que ser justo, não é culpa da prefeita Vera Costa, que tem feito muito pra manter o fundo funcionando, não é apenas uma particularidade do município de Guaçuí, são todos os municípios que criaram instituto próprio de previdência. Eles estão penando com essa situação, até mesmo o Regime Geral está mal, salvo proporções que o Governo Federal tem mais capacidade de manutenção.

Mas temos mais desafios, como o de geração de emprego e renda, e penso que temos que alavancar nosso turismo. Guaçuí tem uma tendência natural para a realização de grandes eventos. Temos que criar mecanismos de crescimento de nosso turismo até mesmo em nível regional para que nossa região possa crescer e gerar renda, temos excelentes bares, uma excelente rede hoteleira e bons serviços prestados. Guaçuí precisa explorar essa potencialidade.

Temos que investir em nossa agricultura, pois uma agricultura forte ajuda o comércio, o turismo e ajuda o município a crescer e melhora a saúde. Acho que ainda há um grande potencial de crescimento e isso tem que ser explorado. Melhorar a arrecadação municipal, com ações voltadas ao crescimento dos setores de produção, é outro desafio a ser enfrentado. Temos que trabalhar a valorização dos servidores públicos municipais e é preciso enfrentar esse tema, principalmente na educação, onde os professores, a nível nacional, brigam pela incorporação do piso salarial do magistério.

Tenho falado em todas as reuniões que participo: cada um tem sua história e sua contribuição ao município. Vera organizou o município, fez muitas obras estruturantes, a cidade está terminando de pagar uma dívida que, entre parcelamentos e precatórios, soma quase R$ 500 mil por mês, e isso dificulta muito as ações. Enfim, são histórias que serão vividas, desafios que serão enfrentados e busca por melhoria pra nossa gente. Guaçuí será sempre nossa casa e nossa paixão, por isso quero sempre estar defendendo o município que Deus escolheu para mim.