Pessoas com intolerância à lactose podem levar uma vida saudável, afirma especialista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 44

Advertisement

Advertisement

Vermelhidão na pele, dores no corpo, vômito e diarreia. Esses foram os sintomas que levaram os pais de Davi Duarte a procurar ajuda médica e descobrir que o filho tem intolerância a lactose. Doença muito comum na população brasileira. Mas especialistas alertam que existe diferença entre a alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) e a intolerância à lactose.

Para falar sobre o tema, o AQUINOTICIAS.COM conversou com a médica alergista Karla Delevedove Taglia Ferre.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo a alergista, a intolerância a lactose significa não conseguir absorver de forma efetiva o açúcar contido no leite que é a lactose. A maioria das pessoas não tem problemas em ingerir esta substância, tomam o leite e comem derivados, sem intercorrências.

“Essa lactose é quebrada no intestino, absorvida e vira energia para nosso organismo. Porém, algumas pessoas podem nascer sem essa enzima lactase, que é do próprio organismo e que faz a quebra da lactose. Ou podem desenvolver ao longo da vida uma intolerância e passam a não absorver este açúcar. Esse excesso de açúcar que fica no nosso intestino é metabolizado pelas bactérias que ficam naquela região do corpo e são absorvidas em forma de gases, gerando os sintomas que variam de 30 minutos até duas horas após a ingestão”, explica a especialista.

Sintomas

A médica explica que entre os sintomas mais comuns de intolerância a lactose estão o inchaço abdominal, cólicas, gases, diarreia, enjoos, vômitos e assaduras.

Advertisement

Já a alergia às proteínas do leite de vaca é um distúrbio anormal e pode ser ainda mais severa.

“A alergia às proteínas do leite – uma reação anormal do sistema imunológico – pode se desenvolver nos primeiros meses de vida das pessoas e também há casos em que o paciente adquire na fase adulta, mas em alguns casos, após tratamento médico, é possível voltar a consumir estes produtos”, conta a alergista.

Já os sintomas, aponta Karla, vão depender de cada organismo, podendo ser inchaço dos olhos e boca, manchas vermelhas no corpo, falta de ar, e até sintomas parecidos com o da intolerância, além de fezes liquidas com ou sem sangue.

Tratamento

Para o tratamento, no caso da intolerância, é necessário tirar a lactose do consumo, porém, a pessoa pode consumir laticínios em escala menor, como produtos zero lactose, normalmente, já que eles continuam com as proteínas do leite em sua composição.

“No caso da APLV, não adiantar retirar a lactose, é preciso retirar toda a proteína do leite da dieta deste paciente. O tratamento é feito por meio de uma dieta isenta de proteínas derivadas do leite, ou seja, consumo zero”.

Quando buscar ajuda

Quem trata da intolerância é o médico gastroenterologista, já no caso da alergia às proteínas do leite, o paciente deve procurar o médico alergista.

“A intolerância a lactose pode ser de três tipos. A mais rara é quando o bebê já nasce intolerante a essa enzima, trata-se de uma doença congênita. Essa criança vai ter dificuldade na amamentação e será preciso introduzir uma fórmula sem lactose na alimentação da criança. Outro tipo, é a do indivíduo adulto, que vai apresentado sintomas ao logo da vida, e pode ser iniciada após os três anos. A terceira é a intolerância secundária a lactose, que é uma forma adquirida, em que a pessoa teve uma doença, que lesionou o intestino, e não consegue mais absorver a lactose durante aquele momento”, diz a médica.

Já no caso da APLV, o paciente pode ter uma pré-disposição genética, onde a alergia se manifesta apenas ao ter o contato com estes lacticínios.

Consumo

Tanto na alergia à proteína do leite quanto na intolerância à lactose, o consumo destes produtos precisa ser acompanhado. Por isso, é preciso saber identificar qual é o distúrbio e criar alternativas para substituir a alimentação e a ingestão de cálcio de forma saudável e nutritiva.

Pensando neste público, a maior cooperativa de laticínios do Espírito Santo, a Selita, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, investe em produtos zero lactose.

Há 36 anos no ramo de laticínios, o gerente industrial Renato Dias conta que desde 2014 a Selita vem atendendo esse público com uma linha de produção zero lactose.

“A cooperativa decidiu atender este público após receber solicitação desta classe isolada, que desejava consumir nossos produtos, mas não tinha acesso. Passamos, então, a estudar a implementação destes produtos na nossa linha de produção, que hoje fazem muito sucesso”.

Por mês são produzidos 140 mil litros de leite zero lactose. Outra produção que também chama atenção é a de queijo minas padrão zero lactose. Ao todo, são 3 mil quilos mensalmente, além de outros produtos.

Uma das preocupações da Selita é manter a qualidade e sabor dos produtos sem a lactose. “Os produtos zero lactose devem ter o mesmo sabor e qualidade dos tradicionais. Isso não é alterado, pois no processo de fabricação, a lactose não é retirada, ela é transformada. A lactose reage com a enzima adicionada no processo de fabricação dos produtos lacteos que a transforma em dois açucares glicose e galactose, fazendo com que a lactose inicial esteja ausente no produto, podendo o produto ser consumido livremente por este público intolerante”, detalhou Renato Dias.

Davi Duarte, de oito anos, que sofre com a doença, é um dos adeptos dos produtos que são produzidos pela cooperativa. Hoje ele consegue se alimentar de forma saudável e consumir a quantidade indicada de cálcio por meio dos produtos zero lactose.

O pai de Davi, Roger Duarte, conta que nos primeiros meses de vida do filho, até descobrir qual era a doença que ele tinha, a alimentação da criança ficou prejudicada. Mas logo após procurar um especialista e descobrir que se tratava da intolerância à lactose, passou a comprar os produtos indicados para o menino.

“Hoje ele consome produtos lácteos, uma das coisas que ele mais gosta, sem sofrer com inchaços ou dores. Graças a estes alimentos zero lactose, meu filho pode ter uma alimentação normal, saudável sem abrir mão do sabor e aroma.