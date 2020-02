Perdeu os documentos na enchente de Cachoeiro? Veja como tirar a segunda via no Mutirão da Cidadania

Por Redação - Redação 134

O Mutirão da Cidadania, que acontecerá nesta sexta-feira (14), das 9h às 18h, e no sábado (15), das 9h às 15h, no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, é uma ótima oportunidade para os cachoeirenses, que perderam seus documentos na enchente do dia 25 de janeiro, solicitarem a segunda via. Durante o evento, serão realizados atendimentos para emissão de 1,2 mil RGs e 1,5 mil CPFs, sendo metade para cada dia de mutirão. Para garantir o acesso, é preciso estar atento a algumas exigências.

Os interessados na emissão de RG e CPF deverão levar: certidão de estado civil original ou autenticada (legível, sem rasura) – não serão aceitas certidões de união estável; comprovante de residência; e foto 3×4 recente (sem óculos, sem edição de imagem, com fundo branco e roupas escuras ou coloridas).

Caso tenha havido perda das certidões de nascimento e casamento, será possível fazer, na hora, agendamento para emissão gratuita em cartórios do município, com atendimento a partir de segunda-feira (17). Também será possível agendar atendimento para refazer carteira de trabalho no Ministério do Trabalho.

É importante, ainda, levar o laudo de vistoria da Defesa Civil atestando que o imóvel foi atingido pela enchente. Quem não tiver o laudo poderá solicitar vistoria às equipes do órgão que estarão disponíveis no evento.

Para os que já deram entrada na emissão da carteira de identidade na Casa do Cidadão e desejam saber a atual situação do documento, será necessário apresentar o protocolo de atendimento.

“A demanda é grande por segunda vida de documentos após a enchente em Cachoeiro e o mutirão terá como foco principal prestar esse atendimento. O nosso intuito é de que todos sejam atendidos da melhor forma possível, mesmo que as pessoas se dirijam até nós apenas para receber orientações”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Cartão Reconstrução, vacinas e playground

Outro serviço oferecido será o de inscrição no Cartão Reconstrução ES, por meio do Cadastro Único (CadÚnico). Vacinação (ações do Dia D contra o sarampo), atendimento psicológico e orientações sobre dedetização pós-enchente com profissionais de saúde serão os demais serviços ofertados. Além disso, o mutirão contará com espaço de playground para as crianças.

Transporte gratuito

Moradores do interior terão transporte gratuito para o local do mutirão. Os ônibus da Secretaria Municipal de Transportes (Semtra) sairão de Conduru e Pacotuba (partida do ginásio); e de Coutinho e São Vicente (partida da igreja católica). Os horários marcados para saída são 7h30, 9h30, 11h30 e 13h, com retorno variando de acordo com a demanda.