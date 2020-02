Número de mortes cai, mas ultrapassagens indevidas triplicam nas rodovias federais do ES durante Carnaval

Por Redação - Redação 83

Advertisement

Advertisement

Durante os seis dias de Operação Carnaval 2020, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo registrou diminuição no número de óbitos, com índice de 40% a menos comparado ao ano passado. No entanto, foi observado um aumento de 121,53% no número de ultrapassagens proibidas. Foram registradas 607 infrações contra 274.

A PRF analisa que, como grande parte da malha viária federal capixaba é dotada de pista simples (mão e contramão), tal infração pode levar a acidentes do tipo colisão frontal, que podem resultar em maior número de feridos e óbitos quando ocorrem.

Um exemplo desse tipo de fatalidade foi registrado no último sábado (22), no norte do Estado, quando um caminhão e um automóvel colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré, levando uma família a óbito. Neste ano foram três mortes contra cinco em 2019.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Apesar do número de óbitos ter diminuído, foi verificado um aumento no número de acidentes totais e de pessoas feridas. No ano passado, foram registrados 50 acidentes com 66 feridos, já neste ano, foram 54 acidentes e 86 pessoas feridas.

Infrações

Neste ano, 7.054 veículos foram fiscalizados e 3.989‬ autos de infração foram extraídos, sendo grande parte por excesso de velocidade (1336), ultrapassagens proibidas (607) e a falta do uso do cinto de segurança (205). Também foram realizados 3.261 testes de alcoolemia, com 50 condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Educação

A PRF investe em campanhas e ações de educação para o trânsito na tentativa de alcançar o maior número de condutores conscientes dos riscos de uma direção sem observância das sinalizações e legislação especifica. Neste ano, as ações educativas alcançaram um total de 2.018 pessoas que puderam refletir e reavaliar suas condutas no trânsito.

Balanço Carnaval 2019/2020

Advertisement