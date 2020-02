Novo caso: capixaba de 25 anos que voltou de Singapura pode estar com coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 579

Após o descarte de um caso suspeito de Coronavírus em um paciente internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra, na tarde desta quarta-feira (26), a equipe do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria da Saúde (Sesa) foi informada sobre mais um caso suspeito do Covid-19 em Aracruz, norte do Espírito Santo. A informação foi recebida por volta das 15 horas.

Trata-se de um rapaz de 25 anos que apresentou febre, coriza e mialgia após viagem a Singapura. O procedimento de investigação foi iniciado e o paciente terá o material coletado para realização de exame, nesta quinta-feira (27). O paciente apresenta quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também na definição casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China.

