Folia longe das praias! Confira quem prefere o sossego durante o Carnaval

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 79

Calor, praia, sol, gente reunida… para muitas pessoas esse cenário é equivalente ao paraíso! Por outro lado, muitas pessoas não são adeptas a toda essa movimentação, principalmente, em curtir uma praia durante o período de Carnaval.

Muitos se perguntam: como fugir do calor, das altas temperaturas e da “muvuca” que se aglomera nas principais regiões turísticas do país? E alternativas não faltam para quem prefere curtir a folia em locais com temperaturas mais amenas, ou até mesmo com atividades diferenciadas para toda a família.

Caminhadas ecológicas, trilhas na natureza, rapel e escaladas, cachoeiras, acampamentos, e passeios em regiões de montanhas são escolhas para quem deseja aproveitar o período para fazer uma atividade diferente das rotineiras.

Em casa também há possibilidades para serem feitas com a família, como maratonar uma série, assistir um filme, ler um livro, fazer mudanças de ambiente (quartos, salas, etc…) e jogos de tabuleiro, que podem fazer com que as crianças e até adultos saiam por um tempo da frente do celular, do computador ou do tablet. Há quem aproveite o período para crescimento, seja no pessoal ou no profissional, com cursos e leituras que venham beneficiar cada um em sua área específica de atuação.

Praia de jeito nenhum!

Por ironia do destino, a comerciante Kennya Maia, 28 anos, instalou seu estabelecimento em uma cidade litorânea: Piúma. Por três anos, viveu na “beira da praia” sem gostar do clima praiano da cidade. Ela conta que desde criança nunca gostou do alvoroço e das opções de lazer que a praia oferece.

“Quando era folga do meu pai, a gente ia para praia com a família e eu era obrigada a ir. Morei no litoral por três anos e na época de verão era briga na certa, pois meu irmão ia passar a temporada na minha casa e ele queria que eu fosse a praia com ele, mas eu nunca ia. Acho que neste período se fui a praia duas vezes foi muito. Lembro também que minha mãe adorava ir para praia e me carregava junto, eu odiava, achava um tédio”, relembra Kennya.

Hoje morando em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, a comerciante conta que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de migrar o seu estabelecimento para outra cidade, com condições climáticas completamente diferentes do balneário.

“Não gosto de tumulto, ficar torrando no sol. O que eu gosto é de praia bem cedo, para curtir aquele momento de paz, sabe? Aliás tive um comércio no litoral e quando tive oportunidade de migrar ele para a região das montanhas fiz de primeira”, afirma.

Como alternativa para esquivar das praias durante o verão e carnaval, Kennya relata que procura lugares que oferecem opções de lazer sem o tumulto e aglomerações. E depois de tanto tempo vivendo em cidade praiana, ela conta que já faz mais de um ano que não vai à praia.

“Neste período procuro ir a outros lugares que oferecem lazer, sem ter aquele tumulto, por exemplo, ir para as regiões de montanhas, ou ficar em casa mesmo curtindo meu cantinho”, brinca a comerciante.

A cachoeirense Izabella Alves Kobi, 26 anos, é outra que não gosta da agitação de praia. Hoje morando em Campobasso, na Itália, ela vive um clima totalmente diferente do Brasil. Mesmo quando morava no país, não tinha o costume de aproveitar o mar pelo litoral.

“Eu não gosto dessa coisa de calor misturado com vento forte, aglomeração de pessoas e também da água gelada do mar. Desde muito nova eu não aproveitava a praia, mesmo quando estava visitando alguma cidade litorânea”, explica Izabella.

Para driblar o período em que grande parte dos brasileiros passam na praia, Izabella diz que há várias opções: assistir um bom filme ou seriado, dar início a algum jogo de vídeo game, ler um bom livro, ou reunir amigos e tomar umas cervejas.

“Sempre procurei meios alternativos para não precisar ir para a praia. Opções não faltam, basta a pessoa ver alguma que lhe agrada e aproveitar a escolha. Pode ser filme, livro, jogos e tantos outros. Um dos meus preferidos é juntar os amigos e beber umas cervejas, é claro que bem longe do mar”, conclui Izabella.