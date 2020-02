Mutirão retirou 4 mil toneladas de entulho da enchente em Cachoeiro

Por Redação - Redação 68

A realização do mutirão de limpeza pós-enchente em Cachoeiro de Itapemirim no último sábado (1º) resultou na retirada de 4 mil toneladas de entulho. Já são 10 mil toneladas de entulho retiradas do município, somando-se com o que havia sido coletado durante a semana. O levantamento foi finalizado em reunião interna de balanço do mutirão, realizada nesta segunda-feira (3).

As ações aconteceram em vias e locais públicos de cerca de dez bairros da sede do município, além do distrito de Pacotuba e ações pontuais nos distritos de Conduru e Coutinho. O trabalho envolveu, aproximadamente, 600 pessoas, entre servidores, voluntários e funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo vindos da Grande Vitória. Cerca de 70 máquinas foram utilizadas, incluindo carros-pipa, pás carregadeira e caminhões caçamba.

Para a plena realização das atividades, diversas vias foram bloqueadas para trânsito ao longo do dia, conforme planejamento estabelecido antes do mutirão, e informado à população por meio de carros de som e faixas, além de publicações no site e mídias sociais da prefeitura. Ainda assim, não foram registrados pontos de grande congestionamento na cidade.

Os serviços de limpeza tiverem que ser estendidos para além do horário de término inicialmente previsto (17h). O trabalho foi feito até a noite por funcionários da empresa de coleta de lixo e servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), sem ocasionar mais interrupções no trânsito.

“O resultado do mutirão foi muito positivo. A gestão buscou agir com planejamento e rapidez desde os primeiros dias pós-enchente, e o mutirão foi executado sem causar maiores prejuízos ao trânsito e mobilidade. Quero agradecer ao cachoeirense, que entendeu e acatou nosso pedido de evitar o centro naquele dia, bem como todos que trabalharam para que a ação fosse um sucesso”, afirma o prefeito Victor Coelho.

Limpeza continua

Mesmo com o mutirão, as ações de limpeza pós-enchente no município continuam. O cronograma dos próximos dias prevê ações adicionais em locais dos bairros Arariguaba, Álvares Tavares, Baiminas, Centro, Guandu e no distrito de Pacotuba.

Posteriormente, a equipe de Parques e Jardins da Semsur fará a recomposição paisagística de canteiros destruídos pela enchente.

