Museu Niemeyer bate recorde de visitantes em 2019

A cidade de Curitiba, capital do Paraná, possui diversos locais magníficos e culturais, mas o mais procurado é o Museu Oscar Niemeyer (MON), que recebeu 377,7 mil pessoas em 2019, maior número registrado desde que foi inaugurado.

Segundo dados da Demanda Turística Internacional, comparado com o ano de 2018, os números representam um aumento de 21,3% e uma média de um pouco mais de 30 mil visitantes por mês. Inaugurado no dia 22 de novembro de 2002, o museu em homenagem ao maior arquiteto do Brasil, que ajudou no desenvolvimento moderno arquitetônico de Brasília, é considerado o maior museu de arte da América Latina, e conta com um acervo 7 mil peças em um espaço de mais de 35 mil m².

Oscar Niemeyer Soares formou-se em 1934 na Escola Nacional de Belas Artes e obteve o diploma de engenheiro arquiteto. Outros cursos de graduação tiveram visibilidade com sua fama e notoriedade pela semelhança com a engenharia, como a faculdade de arquitetura. Até hoje, Niemeyer possui obras de arte espalhadas pelo Brasil e há diversos museus em sua homenagem.

O local conta com diversas exposições. Desde sua abertura, já mostrou 350 mostras nacionais, internacionais e itinerantes. Atualmente, conta com 12 salas expositivas, e, a cada ano, são realizadas mais de 20 mostras. No momento, o museu conta com diversas exposições. Veja abaixo:

Pátio das esculturas: Fica ao ar livre, localizado no piso subsolo. Lá, existem 18 obras tridimensionais permanentes. Este é um dos locais que permitem o toque nas obras por parte dos visitantes. As obras são assinadas por diversos autores. Entre eles, estão Marcos Coelho Benjamin, Sérvulo Esmeraldo, Tomie Ohtake, Erbo Stenzel, Amélia Toledo, Ângelo Venosa, Bruno Giorgi e Emanoel Araújo.

África, mãe de todos nós: Ela tem o carimbo da coleção Ivani e Jorge Yunes. Conta com um conjunto de cerca de 20 máscaras elaboradas por artistas dos povos que foram trazidos para as Américas na condição de escravos, como os punu, igbo, baulê e iorubá. Advertisement

14° Bienal de Curitiba: Foi inaugurada no ano passado, mostrando 100 artistas distribuídos entre as salas 1, 2, 4, 9, 11, Espaço Araucária, Torre, Olho e Espaço Externo. O destaque fica para a participação de artistas dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Nesta edição, o tema é “Fronteiras em Aberto”, assinado pelos curadores Adolfo Montejo Navas e Tereza de Arruda.