Mulher de Pyong Lee apaga fotos e ganha 300 mil seguidores

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 248

Advertisement

Advertisement

Grávida de nove meses e prestes a dar à luz Jake, seu primeiro filho, Sammy Lee decidiu apagar todas as fotos que havia publicado ao lado de Pyong Lee neste ano após ver seu marido tentando beijar Marcela Mc Gowan na última festa do BBB20.

A influenciadora digital tem recebido apoio de muitas mulheres na internet e ganhou mais de 300 mil seguidores desde o dia em que o hipnólogo teve atitudes equivocadas na casa, chegando a mais de 1.7 milhão de seguidores.

Sammy também tirou de seu perfil as publicações que havia feito para apoiar a participação do marido no BBB . O único registro que ela manteve foi um vídeo de 4 de fevereiro, no qual aparece dançando em comemoração à eliminação de Petrix Barbosa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja a cobertura completa do ‘BBB20’

O último registro em que Pyong aparece no perfil de Sammy no Instagram é de 24 de dezembro de 2019, poucas horas antes do Natal.

O público do BBB20 e provavelmete Sammy se decepcionaram com Pyong após vê-lo na festa Guerra e Paz apertando a bunda de Flayslane Raiane, esfregando suas partes íntimas na cabeça de Gizelly Bicalho e tentando beijar Marcela Mc Gowan. Todas as atitudes foram feitas sem o consentimento das garotas, que levou uma broca da direção do reality e uma campanha no Twitter para sua expulsão.

Fonte MSN

Advertisement