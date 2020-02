MUG faz desfile grandioso explorando tradições e lendas indígenas no Sambão do Povo

Por Redação - Redação 35

Com carros grandiosos, fantasias multicoloridas e coreografias ousadas, a Mocidade Unida Glória (MUG), terceira escola da noite deste sabado (15), mostrou que está na disputa por mais um título do Carnaval de Vitória. Pela empolgação do público, que cantou com a escola durante todo o desfile, a vermelho e branco fez mais um grande Carnaval.

Como todos os anos, os elementos dos carros faziam movimentos articulados com shows de luzes, fumaça e chuva de papel picado. O espetáculo só não foi perfeito no final: os participantes tiveram de correr, literalmente, contra o tempo, na parte final da avenida.

Segundo o presidente da agremiação, Carlos Roberto dos Santos Ribeiro (Robertinho), a MUG levou 1.600 componentes para o Sambão do Povo, divididos em quatro carros e 19 alas. O enredo “Oby – O Imaculado Santuário das Lendas” foi desenvolvido a partir do olhar de um aventureiro holandês que, após um naufrágio no litoral capixaba, desperta em pleno santuário Oby.

“Trouxemos toda a magia, o misticismo e as tradicionais lendas do Estado, como o Pássaro de Fogo, que testemunha a criação dos montes Mestre Álvaro e Moxuara, a tribo cintilante erguida por Aimorés sobre pepitas de ouro, e perdida em algum lugar de Santa Teresa; e o paraíso das águas cor de esmeralda, no Caparaó”, explicou o diretor de Carnaval: Jurandy Machado.