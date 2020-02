Morador de Cachoeiro fica ferido e carreta destruída em acidente na BR 101, em Itapemirim

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1181

Um motorista de carreta ficou ferido após o veículo tombar no início da tarde desta sexta-feira (14), na BR 101, em Itapemirim. Segundo populares, a vítima é morador do bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 13h50, no km 410, próximo ao posto da PRF na Safra. A carreta ficou completamente destruída e parte da traseira do veículo chegou a ser arrancada. As causas do acidente não foram informadas.

A pista não precisou ser interditada e o motorista foi socorrido por uma equipe da Eco 101 para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Seu estado de saúde não foi informado.

