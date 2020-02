Menina lançada por brinquedo em parque de diversões, em Itapemirim, continua em estado grave 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 653

A menina que ficou gravemente ferida ao cair de um brinquedo em um parque de diversões em Itaipava, balneário de Itapemirim, continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Francisco de Assis.

Maria Alice de Oliveira Poubel, de 8 anos, caiu do brinquedo “Surf”, na noite do último sábado (1). A mãe dela, a professora Miriam de Oliveira, 38 anos, também foi lançada para fora do briqueto, e morreu no local.

Segundo o Hospital, detalhes do estado de saúde da criança não serão repassados à imprensa a pedido da família, mas, segundo a unidade a menina segue internada e seu estado é grave.

Prisão

O proprietário e o operador do brinquedo foram autuados por homicídio culposo e lesão corporal culposa – quando uma pessoa tira a vida de outra sem a intenção, por negligência, imprudência ou imperícia – após o acidente que deixou Miriam de Oliveira morta e a filha dela, de 8 anos, gravemente ferida. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.