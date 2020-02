Médicos da rede municipal de Cachoeiro terão treinamento sobre Leptospirose e Hepatite A

Nesta quarta-feira (5), os médicos da rede municipal de saúde de Cachoeiro de Itapemirim participarão de um treinamento sobre Leptospirose e Hepatite A. A capacitação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em parceria com a faculdade Multivix, acontecerá das 13h às 16h, no auditório da instituição de ensino, localizada no bairro Monte Belo.

O objetivo do treinamento, que será ministrado por um infectologista convidado, é preparar o corpo médico da rede municipal para lidar com o possível aumento de casos dessas doenças, devido à enchente ocorrida no fim de janeiro.

Na ocasião, os médicos, que atuam na Atenção Primária em Saúde e nas áreas de Urgência e Emergência, serão treinados para diagnóstico e condução clínica de casos relacionados a essas patologias.

“Precisamos estar cada vez mais preparados. Infelizmente, a enchente, além de trazer danos instantâneos, também pode causar transtornos posteriores, como o surgimento dessas doenças. Daí, a importância desse treinamento, pois desejamos oferecer o melhor atendimento à população”, explica a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.