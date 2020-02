Macadâmia: a noz capixaba

Por Redação - Redação 20

A macadâmia ganha cada vez mais espaço nos mercados nacional e internacional. A previsão é de que em 2019, a produção do Espírito Santo chegue a 1,3 mil toneladas em uma área plantada de 660 hectares, concentrada em São Mateus, no Norte do Estado, e responsável por mais de 99% de toda a produção capixaba.

De acordo com a Associação Brasileira de Noz de Macadâmia (ABM), os capixabas e os paulistas são os maiores produtores da noz no país. São Paulo é responsável por 33% da produção, já o Espírito Santo por 31%. Em solo capixaba, a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Noz de Macadâmia (Coopmac), localizada em São Mateus, é a responsável por beneficiar e comercializar a produção dos 23 associados do Estado e da Bahia. Leia mais em Revista Safra

