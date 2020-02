Jornalista Tiago Turini é cotado como pré-candidato em Vargem Alta

Por Redação - Redação 161

Jornalista não costuma estar inserido de forma efetiva na política. A ação do profissional da comunicação costuma ser sempre no bastidor. Mas, às vezes, o paradigma é quebrado. E como regras costumam não ser verdades absolutas, sempre surge um para mostrar que o contrário é possível.

Em Vargem Alta, segundo o portal Da Hora ES, o jornalista e empresário do ramo de comunicação, Tiago Honório Calazans Turini, proprietário do Portal Hoje ES e diretor das Rádios Cachoeiro FM, em Cachoeiro de Itapemirim, e Ultra FM, em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, ainda não confirma, mas seu nome já é ventilado para uma possível disputa na eleição deste ano.

Filiado ao PSB, partido do governador Renato Casagrande, de quem Turini mantém relacionamento de amizade, pode-se surgir um candidato com experiência política, devido à sua atuação em bastidor no ramo, mas que mantém a linha de renovação, pois nunca disputou um pleito.

Perguntado sobre a possibilidade de disputar uma eleição, Tiago Turini não confirma, como também não descarta. “Tudo na vida é possibilidade. Até o momento não pensei no assunto, mas vejo que se a gente quiser viver numa cidade melhor é hora de colocar a mão na massa. Então, não posso descartar essa possibilidade que surgiu após uma reunião de amigos. Vamos analisar com carinho”, afirmou.

Como não ocupa cargo público, Tiago Turini terá tempo de sobra para decidir se disputará ou não a eleição. A única decisão que precisará tomar é quanto à sua filiação, se permanecerá ou não no PSB, pois o prazo final de filiação partidária para quem pretende disputar as eleições é no dia 04 de abril.

Mas, pela ligação que mantém com o mandatário do partido no Estado, o governador Renato Casagrande, é bem possível que esta decisão já esteja tomada. Confirmando a pré-candidatura, Tiago Turini sairá do bastidor da política para virar notícia.

