Institutos emitem alerta vermelho para chuvas intensas no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1441

O Espírito Santo está sob alerta vermelho para chuvas intensas neste sábado (29), nas áreas Serrana, Metropolitana, Litoral Sul Capixaba, Central Sul e Caparaó. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram aviso de fenômeno adverso até às 23h59 de sábado.

A frente fria que se instalou na última quinta-feira (27) vem provocando chuvas fortes e já causa estragos nas regiões Sul, Serrana e Caparaó Capixaba. A instabilidade deve permanecer no estado até a próxima quarta-feira (4).

O alerta é para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

Os acumulados mais intensos estão previstos para o leste de MG, ES e extremo norte do RJ, podendo causar transtornos à sociedade. As orientações são:

-Evitar enfrentar o mau tempo;

-Observar alteração nas encostas;

-Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

-Em caso de situação de inundação, ou similar, protejer seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Mais detalhes devem ser obtidos junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades e localidades sob alerta:

– Afonso Cláudio

– Água Doce do Norte

– Águia Branca

– Alegre

– Alfredo Chaves

– Alto Rio Novo

– Anchieta

– Apiacá

– Aracê

– Aracruz

– Atílio Vivácqua

– Baixo Guandu

– Barra de São Francisco

– Bom Jesus do Norte

– Brejetuba

– Cachoeiro de Itapemirim

– Cariacica

– Castelo

– Colatina

– Conceição do Castelo

– Divino de São Lourenço

– Domingos Martins

– Dores do Rio Preto

– Fundão

– Governador Lindenberg

– Guaçuí

– Guarapari

– Ibatiba

– Ibiraçu

– Ibitirama

– Iconha

– Irupi

– Itaguaçu

– Itapemirim

– Itarana

– Iúna

– Jerônimo Monteiro

– João Neiva

– Laranja da Terra

– Mantenópolis

– Marataízes

– Marechal Floriano

– Marilândia

– Mimoso do Sul

– Muniz Freire

– Muqui

– Nova Almeida

– Pancas

– Piúma

– Presidente Kennedy

– Rio Bananal

– Rio Novo do Sul

– Santa Cruz

– Santa Leopoldina

– Santa Maria de Jetibá

– Santa Teresa

– São Domingos do Norte

– São Gabriel da Palha

– São José do Calçado

– São Roque do Canaã

– Serra

– Vargem Alta

– Venda Nova do Imigrante

– Viana

– Vila Velha

– Vitória

