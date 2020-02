Inscrições para a IV Corrida da Mulher em Cachoeiro começam nesta quinta (27)

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

Começam na quinta-feira (27) as inscrições para a IV Corrida da Mulher, em Cachoeiro. Organizado pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Semesp) e de Desenvolvimento Social (Semdes), o evento será realizado no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia da Mulher na cidade.

Serão 400 vagas para esta edição. Podem participar da prova corredoras a partir dos 16 anos (no caso de menores de idade, com autorização do responsável no dia da entrega do kit atleta).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site capacita.cachoeiro.es. gov.br, onde estão disponíveis informações sobre a prova, que será realizada na área central da cidade.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para preencher o fomulário de inscrição, após acessar o site, basta clicar na janela “Modalidade” e escolher “Corrida da Mulher”. As inscrições se encerrarão às 14h do dia 2 de março ou quando forem preenchidas todas as vagas.

No dia da entrega dos kits às atletas, a ser definido, as corredoras devem levar um litro de leite, que será entregue à Semdes, para doação a instituições filantrópicas do município.

Percurso

A concentração para a corrida está marcada para as 7h, na Praça Jerônimo Monteiro, que também será o ponto de largada (às 7h30) e chegada da prova, com 5 km de percurso. As participantes seguirão para a travessia da ponte Carim Tanure (Centro) em direção à rua Samuel Levy (Aquidaban), passarão pela ponte municipal Fernando de Abreu e retornarão pela rua 25 de Março, no sentido da praça.

Advertisement

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer de Cachoeiro, Lilian Siqueira, o evento é muito importante, pois une saúde, bem-estar e debates sobre um tratamento mais justo para as mulheres.

“A Corrida da Mulher é sempre um encontro especial em nossa cidade. Além da comemoração de uma data importante, ressaltamos o quanto a atividade física favorece a autoconfiança, que está diretamente ligada ao emponderamento feminino. Uma mulher que acredita mais em si, se fortalece e mostra o seu valor, nas diferentes situações do seu cotidiano”, comentou.