Inscrições abertas para concurso nacional de covers de Roberto Carlos

Cachoeiro de Itapemirim já está se preparando para comemorar, em abril, os 79 anos de um dos seus filhos mais ilustres, o cantor Roberto Carlos.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) acaba de abrir as inscrições para a terceira edição do concurso nacional de covers do artista, que é considerado o maior nome da música brasileira. A atração fará parte da programação “Aniversário do Rei”.

Os interessados em participar do concurso deverão preencher uma ficha de inscrição, disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro, junto ao edital – www.cachoeiro.es.gov.br/ editais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O candidato deve enviar o formulário para o endereço eletrônico [email protected] gmail.com, e, no próprio e-mail, precisa indicar um link de vídeo no YouTube de uma performance dele como Roberto Carlos, com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos. O prazo vai até 30 de março.

Os candidatos serão avaliados a partir dos critérios de similaridade física, vocal, performática e carisma no palco, por uma comissão julgadora formada por músicos locais, parentes e amigos do cantor. Dez concorrentes serão selecionados para participar da fase de apresentações do concurso, no dia 18 de abril.

O vencedor levará um prêmio de R$ 3,5 mil. O segundo colocado vai ganhar R$ 2,5 mil e o terceiro, R$ 1,5 mil.

“O concurso nacional de covers é um dos pontos altos das comemorações de aniversário do Rei Roberto Carlos, o maior ícone da nossa cidade, que é repleta de artistas talentosos”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.