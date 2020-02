Incêndio em penitenciária de Cachoeiro deixa agente e interno feridos 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 334

Um agente penitenciário e um interno da Penitenciaria Regional de Cachoeiro de Itapemirim ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (17), após um incêndio em uma das celas da unidade.

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), as vítimas tiveram queimaduras leves. O incêndio começou após o interno ferido atear fogo em um colchão. Ele estava sozinho na cela quando o agente tentou socorre-lo e também sofreu queimaduras.

No momento do incidente, os demais presos estavam tomando banho sol no pátio da penitenciaria, portanto, não se feriram. As chamas foram controladas e as vítimas foram atendidas inicialmente na unidade e, logo depois, encaminhadas para um pronto socorro de Cachoeiro de Itapemirim.

