Imperatriz do Forte revive a Rota Imperial no Carnaval capixaba

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

Penúltima escola a desfilar, a Imperatriz do Forte levou para o Sambão do Povo toda a riqueza histórica e beleza da Rota Imperial, a estrada que ligava Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais, no século XVIII. Com o enredo “Das Terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz Engalanada Apresenta a Rota Imperial de São Pedro D’Alcântara”, a agremiação atravessou a avenida com 1.300 componentes, 21 alas, 3 carros alegóricos e 2 tripés.

De volta ao Grupo Especial no ano passado, depois de ser campeã, em 2018, no Grupo de Acesso, o desafio da escola neste ano é manter-se na elite do Carnaval de Vitória. Para isso, a escola fez várias apostas: Vinicius Moraes como intérprete oficial, Giseli Simon e Juliana Thomaz, mãe e filha, como Madrinha e Rainha de Bateria, e primeiro casal, formado por Dayse Ferreira e Gedilson Rodrigues.

Além disso, o diretor de carnaval, Elídio Netto, conduziu, com uma comissão, o desenvolvimento do desfile, que contou com a participação de Rodrigo Coelho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Confira a ficha técnica:

Presidente: Gilson Barcelos ( Xará)

Vice Presidente: Penha Lemos

Diretor de Carnaval: Elídio Netto

Comissão de Carnaval: Elídio Netto e Rodrigo Coelho

Enredista: Marcos Lima

Mestre de Bateria: Ramon Máthias

Intérprete: Vinícius Moraes

Coreógrafo da Comissão de Frente: Luciano Coelho e Pothiara

Primeiro Casal: Dayse Ferreira e Gedilson Rodrigues

Mestre de Bateria (mestre de cerimônias): Mestre Kira

Madrinha de Bateria: Giseli Simon

Rainha de Bateria: Juliana Thomaz

Musas: Joyce Krystiny e Janine Souza

Coordenadora de Passistas: Jennifer Riveiro

Componentes: 1300

Alas: 21

Carros alegóricos: 3

Tripé: 2

Samba de Enredo: “Das Terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz Engalanada Apresenta a Rota Imperial de São Pedro D’Alcântara”

Compositores: Gigi da Estiva, Gustavinho Oliveira, Danilo Garcia, Rafael Tinguinha e Caio Alves

Advertisement