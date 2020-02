Hospital Evangélico de Cachoeiro é contemplado com consultoria do Albert Einstein

Por Redação - Redação 55

Advertisement

Advertisement

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim foi um dos 200 hospitais contemplados pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI – SUS) para receber uma consultoria do Instituto Israelita de Consultoria e Gestão do Hospital Albert Einstein. A iniciativa é do Ministério da Saúde para aprimorar a gestão das instituições de saúde do país.

No Hospital Evangélico, o projeto desenvolvido foi na unidade de internação e tem como meta reduzir o tempo médio de permanência do paciente na unidade de internação da emergência de 2,4 dias para 1,3 dias gerando um ganho de eficiência de 54%, proporcionando aumento de 175 diárias/mês com atendimento a mais 134 pacientes por mês e com isso também otimizar os custos de operação do hospital e melhorar ainda mais a segurança do paciente.

O programa terá duração de aproximadamente 12 meses e conta com várias etapas, sendo que a primeira já foi concluída com a realização de um diagnóstico e a construção de diversos planos de ação para a obtenção das melhorias.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O consultor Fernando Rinaldo está à frente dos trabalhos apoiando o hospital e seus líderes no desenvolvimento do projeto que possui uma metodologia eficaz e de fácil entendimento, que visa melhorar, neste caso, o entendimento e o gerenciamento do processo de internação a fim de aprimorar ainda mais o atendimento que é prestado à população.

Até agora a equipe atingiu as metas escalonadas para o projeto, reduzindo já em 0,5 dias o tempo de internação na unidade de emergência, bem como o tempo de transferência do paciente para a unidade de internação em 58%.

De acordo com o consultor, a equipe está engajada no projeto e com certeza isso é o ingrediente essencial para que o hospital consiga atingir os resultados esperados. “Ao adotar este método do projeto como ferramenta de trabalho, o hospital tem muita a ganhar, pois assim poderá aplicá-la em outros processos e com isso gerar novos ganhos para a entidade e para a população”, salienta.

Advertisement